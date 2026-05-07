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₹1.31 लाख का एक शेयर, ₹229 का डिविडेंड: दिग्गज टायर कंपनी का निवेशकों को बड़ा तोहफा, Q4 में 37% बढ़ा प्रॉफिट

May 07, 2026 02:15 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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MRF लिमिटेड ने FY2026 के लिए ₹235 प्रति शेयर का कुल डिविडेंड घोषित किया है, जो कंपनी के सबसे बड़े डिविडेंड भुगतान में शामिल है, जबकि पहले दो अंतरिम डिविडेंड भी दिए जा चुके हैं। मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 37.6% बढ़कर ₹702 करोड़ पहुंच गया।

₹1.31 लाख का एक शेयर, ₹229 का डिविडेंड: दिग्गज टायर कंपनी का निवेशकों को बड़ा तोहफा, Q4 में 37% बढ़ा प्रॉफिट

देश की दिग्गज टायर निर्माता कंपनी (MRF Ltd.) ने अपने शेयरधारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ने FY2026 के लिए ₹235 प्रति शेयर का कुल डिविडेंड मंजूर किया है, जो कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े डिविडेंड भुगतान में से एक माना जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही निवेशकों में उत्साह बढ़ गया और कंपनी के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। Q4 नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान होने के बाद MRF का शेयर करीब 1.3% चढ़कर ₹1,31,865 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई ₹1,63,600 से करीब 20% नीचे कारोबार कर रहा है।

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₹229 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड

कंपनी ने इस बार ₹229 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। इससे पहले MRF अपने निवेशकों को ₹3-₹3 के दो अंतरिम डिविडेंड भी दे चुकी है। इस तरह पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए कुल डिविडेंड ₹235 प्रति शेयर हो गया है। हालांकि, यह भुगतान कंपनी की आगामी बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद ही अंतिम माना जाएगा। फिलहाल, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है, यानी अभी यह साफ नहीं है कि डिविडेंड पाने के लिए किस तारीख तक निवेशकों के पास शेयर होना जरूरी होगा।

तिमाही नतीजों में 37.6% बढ़ा नेट प्रॉफिट

सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, कंपनी के तिमाही नतीजे भी काफी मजबूत रहे हैं। मार्च 2026 तिमाही में MRF का नेट प्रॉफिट 37.6% बढ़कर ₹702 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा काफी कम था। कंपनी की आय भी शानदार रही और रेवेन्यू 13.7% बढ़कर ₹8,044 करोड़ तक पहुंच गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि ऑटो सेक्टर में बढ़ती मांग का फायदा MRF को मिल रहा है।

21.5% बढ़कर ₹1,305 करोड़ हुआ EBITDA

कंपनी का EBITDA भी 21.5% बढ़कर ₹1,305 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 15.2% से बढ़कर 16.2% पर पहुंच गया। यह दिखाता है कि कंपनी ने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रखा है और उसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत हुई है।

शेयरों में उछाल

MRF लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को हल्की लेकिन मजबूत तेजी देखने को मिली। NSE पर कंपनी का स्टॉक 0.96% यानी ₹1,255 चढ़कर ₹1,31,590 पर पहुंच गया। हाल ही में कंपनी ने शानदार Q4 नतीजों के साथ ₹235 प्रति शेयर के बड़े डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसके बाद निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

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बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि MRF लगातार अपने निवेशकों को मजबूत रिटर्न और डिविडेंड देने वाली कंपनियों में शामिल रही है। इतने बड़े डिविडेंड से यह साफ होता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी और टायर की डिमांड बढ़ने से आने वाले समय में भी MRF के प्रदर्शन पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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