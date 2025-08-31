ऑनलाइन गेमिंग ऐप कंपनी में संकट, 300 कर्मचारियों की होगी छंटनी

यह छंटनी मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग और लीगल जैसी कई टीमों को प्रभावित करेगी। कंपनी अब अपने बिजनेस मॉडल को बदलते हुए भारत में फ्री-टू-प्ले गेम्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और साथ ही अमेरिकी बाजार में विस्तार करने की योजना बना रही है।

MPL Layoff: भारतीय ऑनलाइन गेमिंग ऐप मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने अपने भारत स्थित कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी लगभग 300 कर्मचारियों की छंटनी करेगी, जो कि इसके लोकल वर्कफोर्स का करीब 60% हिस्सा है। यह कदम सरकार द्वारा पेड ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है, जिससे MPL के बिजनेस पर सीधा असर पड़ा है।

इस सेक्टर में छंटनी रिपोर्ट के मुताबिक, यह छंटनी मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग और लीगल जैसी कई टीमों को प्रभावित करेगी। कंपनी अब अपने बिजनेस मॉडल को बदलते हुए भारत में फ्री-टू-प्ले गेम्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और साथ ही अमेरिकी बाजार में विस्तार करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, एमपीएल के सीईओ साई श्रीनिवास ने रविवार को एक इंटरनल ईमेल में बिना कोई संख्या बताए लिखा, "भारी मन से हमने अपनी भारतीय टीम का आकार काफ़ी छोटा करने का फ़ैसला किया है।" उन्होंने आगे कहा, "एम-लीग के राजस्व में भारत का योगदान 50% है और इस बदलाव का मतलब होगा कि निकट भविष्य में हम भारत से कोई राजस्व नहीं कमा पाएंगे।"

क्या है डिटेल पीक XV पार्टनर्स (पूर्व में सिकोइया कैपिटल इंडिया) द्वारा समर्थित, एमपीएल का मूल्यांकन 2021 में 2.3 बिलियन डॉलर आंका गया था। पिछले साल कंपनी का भारत में राजस्व लगभग 100 मिलियन डॉलर था। यह यूरोप में मुफ्त-टू-प्ले टाइटल और अमेरिका व ब्राजील में पेड गेम्स भी संचालित करता है।