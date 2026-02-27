Hindustan Hindi News
2 साल में 200% का रिटर्न, 10 हिस्सों में बंट चुका है पेनी स्टॉक, कीमत ₹20 से कम

Feb 27, 2026 04:21 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
मोशंस ज्वैलर्स के शेयरों की कीमतों में 200 प्रतिशत की तेजी महज 2 साल में देखने को मिला है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का 10 हिस्सों में बंटवारा भी हुआ है। बता दें, Motisons Jewellers का आईपीओ दिसंबर 2023 में आया था।

मोशंस ज्वैलर्स के शेयरों की कीमतों में 200 प्रतिशत की तेजी महज 2 साल में देखने को मिला है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का 10 हिस्सों में बंटवारा भी हुआ है। बता दें, Motisons Jewellers का आईपीओ दिसंबर 2023 में आया था। तब कंपनी ने 52 रुपये से 55 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया था। कंपनी की तरफ से 250 शेयरों का एक लॉट बनाया गया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13750 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था।

शेयरों के बंटवारे का क्या हुआ फायदा?

2024 में Motisons Jewellers ने अपने शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गया। ऐसे में जिन निवेशकों ने कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाया होगा। उन्हें तब 250 शेयर अलॉट हुए होंगे। 10 टुकड़ों में बंटने के बाद के बाद उनके शेयरों की संख्या बढ़कर 2500 हो गई है।

मौजूदा समय में Motisons Jewellers के शेयर 15.80 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। यानी जिनके पास 2500 शेयर होंगे उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 39500 रुपये हो गई है।

आज शेयरों की क्या स्थिति?

Motisons Jewellers के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी का शेयर आज शुक्रवार को 15.78 रुपये के लेवल पर खुला है। मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 1.57 प्रतिशत की गिरावट के बाद 15.72 रुपये के स्तर पर आ गया था। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते 6 महीने के दौरान 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत लुढ़क चुका है। बता दें, दो साल में Motisons Jewellers के शेयरों का भाव 14.89 प्रतिशत नीचे आ चुका है।

सितंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 34 प्रतिशत हिस्सा है।

कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं?

दिसंबर तिमाही के दौरान Motisons Jewellers का कुल सेल्स 174.56 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 20.13 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी की कुल सेल्स 145.30 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान Motisons Jewellers का नेट प्रॉफिट 25.94 करोड़ रुपये रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

