पेटीएम में मोतीलाल ओसवाल ने बढ़ाई हिस्सेदारी, खरीद डाले 26 लाख से ज्यादा शेयर

मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस में अतिरिक्त शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से ऊपर कर ली है। इस बीच, मंगलवार को बीएसई पर वन 97 कम्युनिकेशंस का शेयर 4.58 प्रतिशत चढ़कर 1,227.30 रुपये पर बंद हुआ। शेयर ने ट्रेडिंग के दौरान 1232.65 रुपये तक के स्तर को टच किया। था।

क्या है डील की डिटेल म्यूचुअल फंड कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने 11 अगस्त को खुले बाजार से वन 97 कम्युनिकेशंस के 26,31,244 शेयर खरीदे जिससे उसकी हिस्सेदारी 0.41 प्रतिशत बढ़ गई। इसके बाद पेटीएम में मोतीलाल ओसवाल एमएफ की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 5.15 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, उसने इस शेयर लेनदेन के मूल्यांकन का खुलासा नहीं किया। ये शेयर मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और विभिन्न ईटीएफ योजनाओं समेत 20 से अधिक योजनाओं के जरिये खरीदे गए।

ब्रोकरेज की ओर से यह हिस्सेदारी ऐसे समय में बढ़ाई गई है जब चीन के एंट ग्रुप ने बीते दिनों पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस में भी अपनी समूची 5.84 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 3,980 करोड़ रुपये में बेच दी।

पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को गुड न्यूज पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को ऑनलाइन भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी मिल गई है। इसकी मूल कंपनी एवं पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस ने यह जानकारी दी।