मोतीलाल ओसवाल 3 डिफेंस स्टॉक्स पर है बुलिश, जानें क्यों दी ‘Buy’ की सलाह

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में तीन डिफेंस कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (AMPL) के शेयरों को खरीदने की सिफारिश की है। यह कदम रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा हाल ही में लिए गए फैसलों के बाद उठाया गया है।

शेयर बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल BEL के शेयरों में 5% की बढ़त देखी गई है, जबकि एस्ट्रा माइक्रोवेव के शेयरों में इस साल जबरदस्त 90% का उछाल आया है। वहीं, HAL के शेयरों ने अपने अन्य प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है और वे इस साल अब तक लगभग स्थिर बने हुए हैं।

52,000 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे रक्षा उपकरण भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपये की AoNs को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों का मुख्य उद्देश्य आधुनिक ड्रोन और एंटी टैंक खतरों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाना है, साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को भी बढ़ावा देना है।

मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, इन नई मंजूरियों से पिछले दो सालों में मिली मंजूरियों को मिलाकर घरेलू कंपनियों के लिए कुल बाजार बड़ा होगा और उन्हें ऑर्डर मिलने की संभावनाएं और स्पष्ट होंगी। साथ ही, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) सिस्टम और सॉफ्टवेयर रेडियो (SDR) जैसे क्षेत्रों में 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर आने की उम्मीद है, जिन पर अगले छह से बारह महीनों में फैसला हो सकता है।

पहला स्टॉक: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) मोतीलाल ओसवाल ने BEL पर 510 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "खरीदें" की रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को कंपनी के दो साल के अनुमानित भविष्य के मुनाफे का 45 गुना मूल्यांकन दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी को आने वाले कुछ हफ्तों में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) के करीब 30,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद और भी ऑर्डर दिए जाएंगे।

इसके अलावा, 90,000 करोड़ रुपये का P75I पनडुब्बी सौदा भी अंतिम चरण की बातचीत में है और इसके सितंबर तक साइन होने की संभावना है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस परियोजना की कुल लागत में इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से की हिस्सेदारी करीब 30% होगी और BEL को उस हिस्से का 50% से 60% तक मिलने की उम्मीद है।

दूसरा स्टॉक: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) मोतीलाल ओसवाल ने HAL पर भी 5,500 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "खरीदें" की सिफारिश बरकरार रखी है। उन्होंने इस शेयर को कंपनी के दो साल के अनुमानित भविष्य के मुनाफे का 30 गुना दिया है। ब्रोकरेज ने 3 जुलाई को लिए गए DAC के फैसलों में से नौसेना के जहाजों पर आधारित मानवरहित हवाई प्रणाली (NSUAS) से HAL को सबसे ज्यादा फायदा होने वाली कंपनियों में शामिल किया है।

तीसरा स्टॉक: एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (AMPL) मोतीलाल ओसवाल ने एस्ट्रा माइक्रोवेव पर 1,715 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "Buy" की रेटिंग दी है और इस शेयर को कंपनी के दो साल के अनुमानित भविष्य के मुनाफे का 42 गुना मूल्यांकन दिया है।

शुक्रवार को लिए गए फैसलों में से ब्रोकरेज ने इस कंपनी को एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम "आकाश तरंग" और टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणालियों का संभावित लाभार्थी बताया है। ब्रोकरेज के अनुसार, यह कंपनी QRSAM ऑर्डर के लिए टीआर मॉड्यूल (ट्रांसमीटर-रिसीवर) और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सबसिस्टम का भी हिस्सा बन सकती है।