मोतीलाल ओसवाल को GST 2.0 से 50 से अधिक शेयरों में उछाल की उम्मीद, क्या हैं आपके पास

Stock To Buy: मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि 3 सितंबर को घोषित जीएसटी सुधारों से कंज्यूमर सेंटीमेंट को काफी बढ़ावा मिलेगा और धीमी पड़ रही खपत में तेजी आएगी। इससे भारत की आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा, ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितताएं एक प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं।

लाइव मिंट के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उसे उत्तेजित करने पर केंद्रित है। जीएसटी पर लेटेस्ट ऐलान, एक बार लागू होने के बाद, सरकार का वर्तमान कार्यकाल में पहला बड़ा संरचनात्मक सुधार होगा, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक उछाल का चक्र भी शुरू करेगा।

मोतीलाल ओसवाल ने कहा, "लंबी अवधि के औसत 20.7 गुना के मुकाबले वर्तमान में 20.8 गुना का वैल्यूएशन उचित है और हमारे अनुमान के मुताबिक निफ्टी 50 के लिए 10% की दोहरे अंकों वाली PAT वृद्धि को देखते हुए इसमें और विस्तार की गुंजाइश है।"

ब्रोकरेज फर्म ने इस बात पर जोर दिया कि सुधारों से पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होने की संभावना है और इसका कई क्षेत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

जीएसटी 2.0 से उड़ान भरेंगे ये स्टॉक ऑटोमोटिव मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, बजाज ऑटो, अशोक लेयलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, VECV, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, हैपी फोर्जिंग्स, एंड्योरेंस और बॉश।

बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।

कंज्यूमर ड्युरेबल्स हैवेल्स, वोल्टास और ब्लू स्टार।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया, क्योंकि कंपनी एसी कंपनियों की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

कंज्यूमर स्टेपल्स आईटीसी एक प्रमुख लाभार्थी होगा क्योंकि अब जीएसटी दर एमआरपी पर लागू होगी, जबकि पहले यह लेन-देन मूल्य (ट्रांजैक्शन वैल्यू) पर लागू होती थी। ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर, वरुण बेवरेजेज, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इमामी।

फर्टिलाइजर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल, क्योंकि कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

होटल लेमन ट्री और इंडियन होटल्स।

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस निवा भूपा, स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, मैक्स फिन और एलआईसी।

लॉजिस्टिक्स मोतीलाल ने कहा कि डेलिवरी (Delhivery) एक प्रमुख लाभार्थी हो सकता है, क्योंकि उपभोक्ता टिकाऊ सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणियों में मात्रा (वॉल्यूम) बढ़ने की उम्मीद है, जो इसकी कुल मात्रा का एक बड़ा हिस्सा हैं।

मैन-मेड फाइबर्स: ग्रासिम इंडस्ट्रीज

एनबीएफसी बजाज फाइनेंस और एचडीबी फाइनेंशियल।

व्हीकल फाइनेंसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, और श्रीराम फाइनेंस।

ऑयल एंड गैस इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस और गुजरात गैस।

क्विक कॉमर्स मोतीलाल ने कहा कि अटर्नल (Eternal) और स्विगी को उच्च उपभोग मांग से लाभ होता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा क्विक-कॉमर्स चैनल के माध्यम से पूरा होगा।

रिटेल वेस्टसाइड (ट्रेंट), पैंटालून्स (आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल), आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स, गो फैशन, रिलैक्सो, बाटा, कैंपस, मेट्रो ब्रांड्स, रिलायंस रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, आदित्य विजन और डीमार्ट।

रिन्यूएबल्स एनर्जी एक्मे सोलर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुजलॉन, वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जी।