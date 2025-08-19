₹57 तक जा सकता है यह शेयर, ब्रोकरेज के अनुमान भर से फिदा हो गए निवेशक
सुमी वायरिंग इंडिया के शेयर मंगलवार को डिमांड में रहे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के शेयर की कीमत में मंगलवार को ब्रोकरेज के एक अनुमान के बाद आई। ब्रोकरेज का अनुमान है कि शेयर 55 रुपये के पार जाएगा।
ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनी- सुमी वायरिंग इंडिया के शेयर मंगलवार को डिमांड में रहे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। एनएसई पर इंट्राडे कारोबार के दौरान शेयर ₹43.40 पर पहुंच गया। शेयर की पिछली क्लोजिंग 39.44 रुपये की थी। इस बीच, शेयर को लेकर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं।
क्यों आई मंगलवार को तेजी
मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के शेयर की कीमत में मंगलवार को तेजी एक रिपोर्ट की वजह से आई। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने एक रिपोर्ट में शेयर के लिए टारगेट प्राइस 57 रुपये तय किया गया है। वहीं, शेयर पर ‘खरीदें’ रेटिंग बनाए रखी है।
₹2100 करोड़ की राजस्व क्षमता का अनुमान
कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक के बाद, नुवामा के विश्लेषकों ने बताया कि कंपनी की तीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से कुल मिलाकर ₹2100 करोड़ की राजस्व क्षमता प्राप्त हो सकती है। पुणे और नवगाम प्लांट में परिचालन शुरू हो चुका है और उनका विस्तार किया जा रहा है। वहीं, खरखौदा प्लांट के दूसरी तिमाही में चालू होने की उम्मीद है। ये दो सक्रिय प्लांट वर्तमान में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) को हाईऔर लो वोल्टेज हार्नेस की आपूर्ति कर रहे हैं।
क्यों हैं इसके फायदे
विश्लेषकों का मानना है कि ये ग्रीनफील्ड परियोजनाएं कंपनी की वृद्धि में अहम योगदान देंगी। रिपोर्ट के मुताबिक रणनीतिक रूप से प्रमुख ऑटोमोटिव केंद्रों के निकट स्थित, ये फैसलिटीज समय पर डिलीवरी को सक्षम बनाती हैं। वहीं, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करती हैं और ग्राहकों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही में सुधार करती हैं। ईवी, आईसीई और हाइब्रिड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई, ये तकनीकों के विकास के साथ अनुकूलन की नरमी प्रदान करती हैं। हम वित्त वर्ष 25-28 के दौरान क्रमशः 13 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की राजस्व और आय चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुमान लगाते हैं। विश्लेषकों ने रिपोर्ट में लिखा है- हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान राजस्व और आय क्रमशः 13 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगे। हम ₹57 के लक्ष्य मूल्य के साथ अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखते हैं।