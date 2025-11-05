Hindustan Hindi News
सस्ते शेयर वाली इस दिग्गज कंपनी का बढ़ा मुनाफा, 50 रुपये से भी कम है कीमत

सस्ते शेयर वाली इस दिग्गज कंपनी का बढ़ा मुनाफा, 50 रुपये से भी कम है कीमत

संक्षेप: मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 8.55 प्रतिशत बढ़कर 165 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 152 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। इस बीच, बुधवार को शेयर में गिरावट दर्ज की गई।

Wed, 5 Nov 2025 09:06 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Motherson sumi wiring share price: शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल है। इस माहौल के बीच बुधवार को वाहन कलपुर्जा विनिर्माता मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के शेयर में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शेयर में गिरावट के बीच कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे?

मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 8.55 प्रतिशत बढ़कर 165 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 152 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया ने एक बयान में कहा कि सितंबर तिमाही में उसका राजस्व बढ़कर 2,762 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,326 करोड़ रुपये था।

क्या कहा कंपनी के चेयरमैन ने?

मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के चेयरमैन विवेक सी. सहगल ने कहा कि उद्योग में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की हमारी क्षमता हमारे ग्राहकों के हम पर भरोसे और हमारी टीमों के समर्पण का प्रमाण है। हमारी नई परियोजनाओं का विस्तार कार्य प्रगति पर है और यह हमारे ग्राहकों की आईसीई और ईवी कार्यक्रम की विस्तार योजनाओं के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने मजबूत वित्तीय अनुशासन और ऋण-मुक्त स्थिति को बनाए रखते हुए सभी अंशधारकों को स्थायी मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है।

शेयर का परफॉर्मेंस

मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के शेयर की बात करें तो 47.65 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 1.43% टूटकर 46.97 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 में शेयर 50.50 रुपये तक गया था। इस लिहाज से शेयर बिकवाली मोड में है। फरवरी 2025 में शेयर की कीमत 30.72 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। बता दें कि बुधवार को शेयर बाजार बिकवाली मोड में था। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ही लाल निशान पर बंद हुआ।

