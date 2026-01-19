Hindustan Hindi News
आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा IPO! फाइनल स्टेज पर तैयारी, मुकेश अंबानी की है कंपनी

Jan 19, 2026 04:01 pm IST
Reliance Jio IPO: देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) अब अपने सबसे चर्चित कदम के बेहद करीब पहुंच चुकी है। जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO जल्द ही बाजार में दस्तक दे सकता है। कंपनी फिलहाल सरकार की ओर से IPO से जुड़े बदले हुए नियमों की अंतिम अधिसूचना का इंतजार कर रही है। जैसे ही यह नोटिफिकेशन आता है, रिलायंस जियो अपना DRHP (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। माना जा रहा है कि यह IPO भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO हो सकता है, जिसमें $4 से 4.5 अरब डॉलर (करीब ₹33,000–37,000 करोड़) जुटाए जा सकते हैं।

कंपनी ने क्या कहा है

रिलायंस जियो के पोस्ट-अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के स्ट्रैटेजी हेड अंशुमान ठाकुर ने बताया कि IPO को लेकर अंदरूनी तैयारी पहले से चल रही है, लेकिन असली प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब नियामकीय स्थिति पूरी तरह साफ होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी सेबी की सिफारिशों के अनुरूप ही आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में जियो की लिस्टिंग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह IPO, हुंडई मोटर इंडिया के ₹27,000 करोड़ के 2024 IPO को भी पीछे छोड़ देगा और भारतीय शेयर बाजार के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा।

क्या है डिटेल

इन्वेस्टमेंट बैंकों के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन करीब $180 अरब (लगभग ₹15 लाख करोड़) आंकी जा रही है। नए नियमों के तहत इतनी बड़ी कंपनी को IPO में सिर्फ 2.5% शेयर बेचने की छूट मिलेगी। इस हिस्सेदारी की बिक्री से ही करीब $4.5 अरब जुटाए जा सकते हैं। सरकार पहले ही बड़े IPO को आसान बनाने के लिए न्यूनतम पब्लिक फ्लोट 5% से घटाकर 2.5% करने को मंजूरी दे चुकी है, हालांकि इसका औपचारिक नोटिफिकेशन अभी बाकी है। साथ ही, पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने की समय-सीमा भी बढ़ा दी गई है, जिससे Jio पर लिस्टिंग के बाद शेयर सप्लाई का दबाव कम रहेगा।

शेयर बाजार में रचेगा इतिहास

हालांकि, Jio की लिस्टिंग के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। Jio के लिस्ट होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, जिससे उसके वैल्यूएशन पर 5 से 20% तक का डिस्काउंट लग सकता है। कुछ ब्रोकरेज पहले ही इस जोखिम को ध्यान में रख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह IPO मुख्य रूप से फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल होगा, जबकि Reliance, Meta और Google जैसे रणनीतिक निवेशक लंबे समय तक बने रह सकते हैं। मुकेश अंबानी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 2026 की पहली छमाही में Jio का IPO बाजार में आ सकता है। भारत के 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले Jio की लिस्टिंग से भारतीय कैपिटल मार्केट में नया इतिहास लिखा जा सकता है।

