Mother Dairy slashes product prices milk cheaper by 2 Rupees मदर डेयरी का ऐलान, ₹2 सस्ता होगा दूध, पनीर, घी समेत इन जरूरी चीजों के भी घटेंगे दाम
Mother Dairy slashes product prices milk cheaper by 2 Rupees

मदर डेयरी का ऐलान, ₹2 सस्ता होगा दूध, पनीर, घी समेत इन जरूरी चीजों के भी घटेंगे दाम

मदर डेयरी ने कहा है कि वह अपने सभी डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा रही है। बता दें कि यह कदम सरकार के बड़े GST 2.0 सुधारों के बाद उठाया गया है। कंपनी के अनुसार, नई कम कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:40 PM
मदर डेयरी का ऐलान, ₹2 सस्ता होगा दूध, पनीर, घी समेत इन जरूरी चीजों के भी घटेंगे दाम

Mother Dairy Milk Price Cut: आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। मदर डेयरी ने कहा है कि वह अपने सभी डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा रही है। कंपनी के अनुसार, नई कम कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। बता दें कि यह कदम सरकार के बड़े GST 2.0 सुधारों के बाद उठाया गया है। जीएसटी रिफॉर्म के तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर कर कम किया गया या पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मदर डेयरी ने कहा कि अब उसका पूरा पोर्टफोलियो या तो जीरो टैक्स कैटेगरी में आता है या सबसे कम 5% स्लैब में। इसी के तहत कंपनी ने रोजमर्रा की चीजों के अलावा UHT दूध (अल्ट्रा-हाई टेम्प्रेचर मिल्क) के दाम को 2 रुपये तक घटाने का ऐलान किया है। बता दें कि कंपनी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वह पाउच दूध की कीमतें नहीं घटाएगा, क्योंकि इस पर कभी भी कोई कर नहीं लगाया गया था।

इन चीजों के घटेंगे दाम

रोजमर्रा की पसंदीदा चीजों जैसे पनीर, मक्खन, चीज, घी, मिल्कशेक और आइसक्रीम की कीमतें भी घट रही हैं। उदाहरण के तौर पर, 500 ग्राम का मक्खन अब ₹285 में मिलेगा, जबकि पहले यह ₹305 में बिकता था। वहीं, बटरस्कॉच कोन आइसक्रीम की कीमत ₹35 से घटकर ₹30 हो जाएगी। हालांकि, अपने रोजमर्रा के पाउच दूध की कीमत कम होने की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि यह हमेशा से GST से छूट में रहा है। दर में यह कटौती सिर्फ UHT दूध पर लागू होगी। उदाहरण के लिए, 1 लीटर का टोंड दूध (Tetra Pack) अब ₹75 में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत ₹77 थी। मदर डेयरी ने अपने कई उत्पादों की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की है। यहां कैटेगरी वाइज डिटेल दिया गया है-

दूध

- UHT टोंड दूध (1 लीटर टेट्रा पैक): ₹77 → ₹75

- UHT डबल टोंड दूध (450 मिली पाउच): ₹33 → ₹32

पनीर

- 200 ग्राम सामान्य पनीर: ₹95 → ₹92

- 400 ग्राम सामान्य पनीर: ₹180 → ₹174

- 200 ग्राम मलाई पनीर: ₹100 → ₹97

मक्खन

- 500 ग्राम: ₹305 → ₹285

- 100 ग्राम: ₹62 → ₹58

मिल्कशेक

- 180 मिली (स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मैंगो, रबड़ी फ्लेवर): ₹30 → ₹28

चीज

- चीज क्यूब्स (180 ग्राम): ₹145 → ₹135

- चीज स्लाइस (480 ग्राम): ₹405 → ₹380

- चीज ब्लॉक (200 ग्राम): ₹150 → ₹140

- चीज स्प्रेड (180 ग्राम): ₹120 → ₹110

- डाइस्ड मोजरेला (1 किग्रा): ₹610 → ₹575

घी

- घी कार्टन पैक (1 लीटर): ₹675 → ₹645

- घी टिन (1 लीटर): ₹750 → ₹720

- घी पाउच (1 लीटर): ₹675 → ₹645

- गाय का घी जार (500 मिली): ₹380 → ₹365

- प्रीमियम गाय का घी – गिर गाय (500 मिली): ₹990 → ₹984

कंपनी ने क्या कहा

मदर डेयरी ने कहा, ‘रोजमर्रा का पॉली पैक दूध (फुल क्रीम दूध, टोंड दूध, गाय का दूध आदि) हमेशा से GST से छूट में रहा है और अब भी यही स्थिति है। इसका MRP इस पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।’ मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा, “एक कंज्यूमर फोकस्ड संगठन होने के नाते हम अपने ग्राहकों को 100% कर लाभ प्रदान कर रहे हैं।” बता दें कि जीएसटी 2.0 के तहत मदर डेयरी द्वारा पहला बड़ा कदम उठाए जाने के साथ उपभोक्ता यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या अन्य प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां भी पैकेज्ड उत्पादों की कीमतों में कटौती करेंगी।

UHT मिल्क क्या होता है?

UHT दूध का मतलब है्अ ल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध। इसे बहुत उच्च तापमान पर गर्म करके कीटाणु-मुक्त किया जाता है, ताकि यह लंबे समय तक बिना फ्रिज के सुरक्षित रहे। UHT दूध को बिना ठंडा किए महीनों तक स्टोर किया जा सकता है, बस पैक खुलने से पहले। स्वाद में हल्का फर्क आ सकता है, लेकिन पोषण (प्रोटीन, कैल्शियम) लगभग वही रहता है। इसका चाय, कॉफी, बेकिंग या सीधे पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

