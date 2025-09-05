Moschip technologies shares skyrocket 42 percent in 1 week hit record high today what reason know here 6 दिन से रॉकेट बना है सेमीकंडक्टर कारोबार वाला शेयर, पीएम मोदी का इंडस्ट्री पर फोकस, Business Hindi News - Hindustan
Moschip technologies shares skyrocket 42 percent in 1 week hit record high today what reason know here

6 दिन से रॉकेट बना है सेमीकंडक्टर कारोबार वाला शेयर, पीएम मोदी का इंडस्ट्री पर फोकस

Moschip technologies share: साप्ताहिक आधार पर शेयर 42% तक चढ़ चुका है। कंपनी के शेयरों में 2025 में अब तक 6.5% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले छह महीनों में 56% बढ़ चुका है। बता दें कि कंपनी सेमीकंडक्टर कारोबार में सक्रिय है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 02:47 PM
Moschip technologies share: बाजार में भले ही बिकवाली हो लेकिन शुक्रवार को मोस्चिप टेक्नोलॉजीज के शेयर डिमांड में रहे। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को एनएसई पर यह शेयर 10% बढ़कर 52-सप्ताह के हाई 244.79 रुपये पर पहुंच गया। यह लगातार छठवां कारोबारी दिन है जब बाजार में तेजी है। इस तरह, साप्ताहिक आधार पर शेयर 42% तक चढ़ चुका है। कंपनी के शेयरों में 2025 में अब तक 6.5% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले छह महीनों में 56% बढ़ चुका है।

पीएम मोदी का फोकस

हैदराबाद स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर में यह तेजी ऐसे समय में देखी जा रही है जब पीएम नरेंद्र मोदी इस इंडस्ट्री पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की विश्व की दिग्गज कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है। इस बातचीत में सेमीकंडक्टर जगत की प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अधिकारियों का भारत को लेकर विश्वास स्पष्ट है और वे भारत को सेमीकंडक्टर इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र मानकर बड़ा दांव लगा रहे हैं। मैंने इस क्षेत्र में भारत की लगातार जारी सुधार यात्रा के बारे में भी बात की, जिसमें मजबूत इंफ्रा का निर्माण और कौशल विकास, इनोवेशन पर जोर शामिल है। दो से चार सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ‘सेमिकॉन इंडिया 2025’ के पहले दो दिन में कुछ अहम समझौते भी हुए।

बता दें कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम 2.0) के दूसरे चरण पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आईएसएम के पहले चरण ने पहले ही 10 परियोजनाओं में 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

जून तिमाही तक कंपनी के प्रमोटरों के पास मोस्चिप की 44.28% हिस्सेदारी थी, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा छोटे खुदरा निवेशकों, जिनकी अधिकृत शेयर पूंजी 2 लाख रुपये तक थी, के पास 37.1% हिस्सेदारी थी। बीएसई फाइलिंग के अनुसार कंपनी के पास कोई संस्थागत या म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं है।

