1 महीने में 70% चढ़ा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा स्टॉक, आज 52 वीक हाई पर पहुंचा भाव

सोमवार को MosChip Technologies के शेयरों में 8.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव एनएसई में 268.75 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई भी है। इस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 129.98 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5090.41 करोड़ रुपये का है। बता दें, यह लगातार 7वां कारोबारी दिन था जब कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। बीते एक महीने में यह स्टॉक 70 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने में सफल रहा है।

आज एक करोड़ से अधिक शेयरों की खरीद और बिक्री हुई सरकार की तरफ से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जिस तरह से पुश मिल रहा है उसका फायदा इन कंपनियों को हो रहा है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में MosChip Technologies के एक करोड़ से अधिक निवेशकों ने शेयरों को खरीदा और बेचा है।

सेमीकॉन इंडिया 2025 समिट में बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत दुनियाभर के 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर के मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टैलेंट स्किल को इस इंडस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया था। सरकार भी इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है।

किसके पास कितना हिस्सा? जून तिमाही के शेयरहोल्डिंग के अनुसार MosChip Technologies के प्रमोटर के पास 44.28 प्रतिशत हिस्सा बै। वहीं, स्मॉल रिटेल निवेशकों के पास 2.5 लाख शेयर है। उनके पास कंपनी का 37.10 प्रतिशत हिस्सा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल या म्यूचुअल फंड के पास कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है।

एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 33 प्रतिशत का फायदा हो चुका है।