Morgan Stanley ने इस मल्टीबैगर स्टॉक पर लगाया दांव, 5 साल में 1453% चढ़ा भाव

डायमंड और ज्वैलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी गोल्डियम इंडटरेशनल (Goldiam International) के शेयरहोल्डिंग में चर्चित ब्रोकरेज हाउस Morgan Stanley का नाम आया है। कंपनी का नाम क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेटसमेंट की लिस्ट में दिखा है। जिससे यह बात साफ हो गई है कि Morgan Stanley ने इस कंपनी ने इंवस्टमेंट किया है।

61.22 लाख शेयर निवेशकों को जारी सोमवार को गोल्डियम इंटरनेशनल ने दी जानकारी में बताया है कि कंपनी के बोर्ड ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 61.22 लाख शेयरों की मंजूरी दे दी है। ये शेयर सभी योग्य इंस्टीट्यूशन को जारी किया गया है। इसमें Morgan Stanley भी है। कंपनी ने निवेशकों को 330 रुपये के फ्लोर प्राइस पर यह शेयर जारी किया है। जोकि क्यूआईपी के फ्लोर प्राइस से 5 प्रतिशत के डिस्काउंट पर जारी किया गया है। बता दें, इस प्रक्रिया से गोल्डियम इंटरनेशनल ने 202 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

Morgan Stanley के अलावा सेंट कैपिटल फंड, एलसी फारोस मल्टी स्ट्रेटजी फंड वीसीसी और Nova Global Opportunities Fund PCC-Touchstone, ने गोल्डियम इंटरनेशनल ने क्यूआईपी के जरिए जारी किया है। बता दें, जून तिमाही के अंत तक प्रमोटर्स की कंपनी में 61.87 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

शेयर बाजार में कैसा रहा है प्रदर्शन? सोमवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर Goldiam International Ltd के शेयरों का भाव बीएसई में 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 362.80 रुपये के लेवल पर था। बीते एक साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 55 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 569 रुपये और 52 वीक लो लेवल 218.25 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3874.53 करोड़ रुपये का है।

5 साल में Goldiam International Ltd के शेयरों का भाव 1453.08 प्रतिशत चढ़ा है।