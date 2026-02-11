Hindustan Hindi News
मॉर्गन स्टेनली से गोल्डमैन सैश तक... इस कंपनी में खरीदे 73 लाख से ज्यादा शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप:

मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैश, सोसाइटी जनरली और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सहित कई संस्थागत निवेशकों ने एथर एनर्जी में 1.92 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 521 करोड़ रुपये में खरीदी। यह हिस्सेदारी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) ने बेची।

Feb 11, 2026 10:40 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैश, सोसाइटी जनरली और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सहित कई संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को ओपन मार्केट में ट्रांजैक्शन के जरिये एथर एनर्जी में 1.92 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 521 करोड़ रुपये में खरीदी। इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी में यह हिस्सेदारी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) ने बेची।

क्या है डील डिटेल

बीएसई और एनएसई पर बल्क डील के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इन निवेशकों ने कुल 73,33,219 शेयर औसतन 710 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे। वर्तमान में शेयर 715.95 रुपये पर है। इस लिहाज से डील डिस्काउंट भाव पर हुई है। हालांकि, बुधवार को ट्रेडिंग के दौरान शेयर 735.95 रुपये से 711.35 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 790 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 287.30 रुपये है। बहरहाल, इस तरह इस डील का कुल मूल्य 520.66 करोड़ रुपये रहा। NIIF ने अपनी सहयोगी इकाई नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड-2 के जरिये इन शेयरों की बिक्री की। बता दें कि मुंबई स्थित NIIF एक सरकार-समर्थित वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक है।

NIIF ने बेची समूची हिस्सेदारी

इस सौदे के बाद एथर एनर्जी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर एनआईआईएफ बाहर निकल गया है। दिसंबर तिमाही के अंत तक NIIF के पास एथर एनर्जी में 1.92 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। बता दें कि खरीदारी करने वालों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, इनवेस्को म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड और टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी शामिल हैं।

कैसे रहे दिसंबर तिमाही के नतीजे

बीते दिनों कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एथर एनर्जी का घाटा कम होकर 85 करोड़ रुपये रह गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 198 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 996 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 650 करोड़ रुपये थी। कंपनी के अनुसार, तिमाही में उसने 67,851 वाहनों की अपनी अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है, जो सालाना आधार पर 50 प्रतिशत की वृद्धि है।

कंपनी ने बताया था कि उसके घाटे में लगातार कमी आ रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में घाटा 45 प्रतिशत कम हुआ है। उसने कहा था कि पिछले एक साल में तैयार किए गए ढांचागत आधार की वजह से यह सुधार हुआ है, जो अब मजबूत परिचालन क्षमता में बदल रहा है। इससे कंपनी निकट भविष्य में मार्जिन में होने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
