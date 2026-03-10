Hindustan Hindi News
इकलौती लिस्टेड गेमिंग कंपनी पर मॉर्गन स्टैनली फिदा, खरीद डाले करीब 29 लाख शेयर

Mar 10, 2026 10:28 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मॉर्गन स्टेनली ने नजारा टेक्नोलॉजीज के 28.85 लाख शेयर 239.8 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे। यह ब्लॉक डील ऐसे समय में हुई है जब पिछले कुछ समय से नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर दबाव बना हुआ है। 

गेमिंग की दुनिया में चर्चित कंपनी नजारा टेक्नोलॉजी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने बड़ा दांव लगाया है। जानकारी के मुताबिक ब्लॉक डील के तहत मॉर्गन स्टैनली की इकाई मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर Pte ने कंपनी के लगभग 69.2 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। डील की डिटेल पर बात करें तो मॉर्गन स्टेनली ने नजारा टेक्नोलॉजीज के 28.85 लाख शेयर 239.8 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे। यह ब्लॉक डील ऐसे समय में हुई है जब पिछले कुछ समय से नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, मंगलवार को नजारा का शेयर करीब 2 पर्सेंट चढ़कर 245.50 रुपये पर बंद हुआ।

शेयर परफॉर्मेंस

नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 240.90 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकालबे 247 रुपये तक गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 362.50 रुपये और 221.50 रुपये है। बता दें कि नजारा टेक्नोलॉजी भारत की इकलौती लिस्टेड गेमिंग कंपनी है, जो गेमिंग और डिजिटल मीडिया के कई सेगमेंट में काम करती है।

कंपनी का कारोबार मोबाइल गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स, एड-टेक, डिजिटल विज्ञापन और बच्चों के एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म तक फैला हुआ है। कंपनी के पोर्टफोलियो ब्रांड की बात करं तो किडोपिया, एनिमल Jam, Fusebox गेम्स और Sportskeeda जैसे नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा कंपनी के पास ऑफलाइन गेमिंग ब्रांड जैसे फंकी मंकी Monkeys और Smaaash एंटरटेनमेंट भी हैं। डिजिटल विज्ञापन क्षेत्र में कंपनी की सहायक इकाई Datawrkz भी काम करती है।

कंपनी के नतीजे

मुंबई की यह कंपनी ग्लोबली विस्तार कर रही है। इसके ऑपरेशन भारत के साथ-साथ उत्तरी अमेरिका और अन्य वैश्विक बाजारों में भी मौजूद हैं। दिसंबर तिमाही (Q3FY26) में कंपनी की आय 406 करोड़ रुपये रही जबकि एबिटा सालाना आधार पर 29% बढ़कर 68 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान एबिटा मार्जिन भी बढ़कर 16.7% पर पहुंच गया।

कंपनी के एमडी ने बताया था प्लान

कंपनी के एमडी और सीईओ नीतीश मित्तरसेन ने बीते दिनों सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम अपने मौजूदा व्यवसायों में लगातार निवेश कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हमारे गेम जैसे एनिमल जैम को रोब्लॉक्स पर लॉन्च किया गया है। हमने वैश्विक स्तर पर टीवी शो के लिए नए लाइसेंस प्राप्त किए हैं। हमने हाल ही में बिग ब्रदर गेम लॉन्च किया है। मौजूदा व्यवसायों में काफी निवेश हो रहा है और हम गेमिंग स्टूडियो के नए अधिग्रहण के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ के साथ हमारी बातचीत चल रही है, इसलिए ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि हम अपने द्वारा स्थापित किए गए इन नए उत्कृष्टता केंद्रों को जारी रखेंगे।

वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में कंपनी का राजस्व 1,431 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 30% अधिक है। इसी अवधि में एबिटा 73% बढ़कर 177 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की ग्रोथ में किडोपिया के सब्सक्राइबर बेस में बढ़ोतरी का बड़ा योगदान रहा।

