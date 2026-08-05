5 गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर, 37% की तूफानी तेजी

फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री की कंपनी मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयरों में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 78.21 रुपये पर पहुंच गए। मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में मंगलवार को भी तूफानी तेजी देखने को मिली थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जबरदस्त नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह उछाल आया है। पहली तिमाही में मोरपेन लैबोरेटरीज का मुनाफा 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है।

425% बढ़ा है मोरपेन लैबोरेटरीज का मुनाफा

मोरपेन लैबोरेटरीज (Morepen Laboratories) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 425.05 पर्सेंट बढ़कर 56.39 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 10.74 करोड़ रुपये था। मोरपेन लैबोरेटरीज का रेवेन्यू पहली तिमाही में सालाना आधार पर 34.07 पर्सेंट बढ़कर 570.12 करोड़ रुपये रहा है, यह कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टैक्स भुगतान से पहले कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 380.46 पर्सेंट बढ़कर 74.52 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 207 पर्सेंट बढ़कर 87.72 करोड़ रुपये रहा। वहीं, इबिट्डा मार्जिन सुधार के साथ 15.25 पर्सेंट पहुंच गया है।

5 दिन में 37% उछल गए हैं मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयर

फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री की कंपनी मोरपेन लैबोरेटरीज (Morepen Laboratories) के शेयरों में 5 दिन में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 5 दिन में 37 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। फार्मा कंपनी के शेयर 30 जुलाई 2026 को 56.70 रुपये पर थे। मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 78.21 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 2 दिन में कंपनी के शेयरों में 34 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। मोरपेन लैबोरेटरीज का मार्केट कैप बुधवार को 4217 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।