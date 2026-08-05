5 गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर, 37% की तूफानी तेजी
मुख्य बातें
- मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयर 5 दिन में 37% से ज्यादा चढ़ गए हैं
- 52 हफ्ते के निचले स्तर से कंपनी के शेयरों में 130% से अधिक की तेजी आई है
- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है
फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री की कंपनी मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयरों में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 78.21 रुपये पर पहुंच गए। मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में मंगलवार को भी तूफानी तेजी देखने को मिली थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जबरदस्त नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह उछाल आया है। पहली तिमाही में मोरपेन लैबोरेटरीज का मुनाफा 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है।
425% बढ़ा है मोरपेन लैबोरेटरीज का मुनाफा
मोरपेन लैबोरेटरीज (Morepen Laboratories) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 425.05 पर्सेंट बढ़कर 56.39 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 10.74 करोड़ रुपये था। मोरपेन लैबोरेटरीज का रेवेन्यू पहली तिमाही में सालाना आधार पर 34.07 पर्सेंट बढ़कर 570.12 करोड़ रुपये रहा है, यह कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टैक्स भुगतान से पहले कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 380.46 पर्सेंट बढ़कर 74.52 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 207 पर्सेंट बढ़कर 87.72 करोड़ रुपये रहा। वहीं, इबिट्डा मार्जिन सुधार के साथ 15.25 पर्सेंट पहुंच गया है।
5 दिन में 37% उछल गए हैं मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयर
फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री की कंपनी मोरपेन लैबोरेटरीज (Morepen Laboratories) के शेयरों में 5 दिन में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 5 दिन में 37 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। फार्मा कंपनी के शेयर 30 जुलाई 2026 को 56.70 रुपये पर थे। मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 78.21 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 2 दिन में कंपनी के शेयरों में 34 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। मोरपेन लैबोरेटरीज का मार्केट कैप बुधवार को 4217 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
52 हफ्ते के निचले स्तर से 130% से अधिक उछल गए हैं शेयर
मोरपेन लैबोरेटरीज (Morepen Laboratories) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 130 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 33.44 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 5 अगस्त 2026 को 78.21 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 105 पर्सेंट का उछाल आया है। वहीं, इस साल अब तक मोरपेन लैबोरेटरीज के शेयर 88 पर्सेंट उछल गए हैं।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।