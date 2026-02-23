Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

50 रुपये से कम की कीमत वाले शेयर की खरीदने की मची है लूट, 19% की तेजी

Feb 23, 2026 02:19 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Morepen Laboratories Limited के शेयरों को आज खरीदने की लूट मची हुई है। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 19 प्रतिशत तक चढ़ गया। इस उछाल के पीछे की वजह कंपनी को मिला 825 करोड़ रुपये का CDMO डील है।

50 रुपये से कम की कीमत वाले शेयर की खरीदने की मची है लूट, 19% की तेजी

Morepen Laboratories Limited के शेयरों को आज खरीदने की लूट मची हुई है। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 19 प्रतिशत तक चढ़ गया। इस उछाल के पीछे की वजह कंपनी को मिला 825 करोड़ रुपये का CDMO डील है। यह काम एक दिग्गज फार्मास्युटिकल कंपनी से मिला है। Morepen Laboratories Limited ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि अगले 4 से 5 महीने में कमीशनिंग शुरू हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:₹590 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद इस बैंक का बुरा हाल, 20% गिरा भाव

आज कंपनी के शेयरों में तेज उछाल

50 रुपये से कम कीमत वाले इस स्टॉक को खरीदने की आज निवेशकों में ललक दिख रही है। सोमवार कों कंपनी का शेयर बीएसई में 44.36 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 46.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

इस कंपनी का 52 वीक हाई बीएसई में 70.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 33.47 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2551 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:2 दिन में 10% लुढ़का यह मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, एक्सपर्ट ने भी चेताया

1 साल में 10 प्रतिशत गिरा शेयरों का भाव

बीते एक महीने में Morepen Laboratories Limited के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 10.21 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

3 साल में 80% का हुआ फायदा

दो साल में Morepen Laboratories Limited के शेयरों की कीमतों में 12.92 प्रतिशत की गिरावट आई है। भले ही दो साल स्टॉक संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस साल पहले कंपनी के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों को अबतक 80 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 39.33 प्रतिशत की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:Q3 रिजल्ट के बाद इस शेयरों का भाव 12% चढ़ा, 52 वीक हाई पर पहुंचा दाम

14 साल के बाद कंपनी ने फिर दिया डिविडेंड

इस कंपनी ने 14 साल पहले 2001 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड बांटा था। उसके बाद कंपनी 2025 में एक शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया।

इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 35.65 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 64.35 प्रतिशत हिस्सा है। पिछली कई तिमाही से कंपनी के शेयरोहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,