Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कतर ने रोका प्रोडक्शन, रेंगने लगे आधा दर्जन से अधिक कंपनियों के शेयर, 12% तक लुढ़का दाम

Mar 04, 2026 11:37 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, महानगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इंद्रप्रस्थ गैस डिस्ट्रीब्यूशन और गुजरात गैस लिमिटेड के शेयरों में 12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

कतर ने रोका प्रोडक्शन, रेंगने लगे आधा दर्जन से अधिक कंपनियों के शेयर, 12% तक लुढ़का दाम

ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कई भारतीय कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, महानगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इंद्रप्रस्थ गैस डिस्ट्रीब्यूशन और गुजरात गैस लिमिटेड के शेयरों में 12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इन कंपनियों के शेयरों में भारी भरकम गिरावट के पीछे की वजह कतर एनर्जी की तरफ एलएनजी प्रोडक्शन पर लगाई गई है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते टकराव से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है।

ये भी पढ़ें:भारी गिरावट के बीच दहाड़ रहा है यह डिफेंस स्टॉक, करीब 11% की तेजी

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कतर के द्वारा जितनी भी एलएनजी का एक्सपोर्ट होता है उसका रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही है। भारत का 50 प्रतिशत एलएनजी इसी रास्ते से आता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत जितनी भी एलपीजी इंपोर्ट करता है सब इसी पतले रास्ते से देश में पहुंचते हैं। ऐसे में इस रास्ते पर उपजा कोई भी संकट सीधे-सीधे भारत की आपूर्ति पर असर डालता है।

क्या कुछ कहा है नोमुरा ने?

नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कतर ने अपने सबसे बड़े एलएनजी प्रोडक्शन सेंटर Ras Laffan को बंद कर दिया है। इस सेंटर पर पिछले दिनों ड्रोन अटैक किया गया था। इस सेंटर की कुल क्षमता 77mtpa है। बता दें, पेट्रोनेट एलएनजी का मौजूदा समय में इस कंपनी के साथ 7.5mmtpa का कॉन्ट्रैक्ट है। यही वजहै कि पेट्रोनेट एलएनजी के शेयरों की कीमतों में 11.69 प्रतिशत की गिरावट आई है। जिसके बाद स्टॉक का भाव 273 रुपये तक आ गया था।

ये भी पढ़ें:ईरान-अमेरिका युद्ध की ‘चपेट’ में आया यह धाकड़ स्टॉक, आज 7% गिरा दाम

6 प्रतिशत गिरा गेल इंडिया का शेयर

गेल इंडिया के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 6.08 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद गेल इंडिया का शेयर 155.05 रुपये के स्तर पर आ गया। इस कंपनी का 1mmtpa का कॉन्ट्रैक्ट कतर की कंपनी के साथ है।

इन कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट

गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का भी कतर एनर्जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का शेयर 5.53 प्रतिशत गिरा है। जिसके बाद स्टॉक का भाव 282.95 रुपये के लेवल पर आ गया। बता दें, एमजीएल, गुजरात गैस और आईजीएल के शेयरों का भाव 8 प्रतिशत गिरा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Stock Crash Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,