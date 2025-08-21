5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने एनुअल फास्टैग पास अपनाया, सबसे आगे इस राज्य के लोग

FASTag: केंद्र सरकार की आम सड़क यात्रियों को मंहगे टोल टैक्स से राहत देने वाली एनुअल फास्टैग पास योजना ने महज चार दिनों (18 अगस्त तक) के भीतर ही पांच लाख से ज्यादा ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे 15 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था।

वहीं, दूसरी ओर एनएचएआई के राजमार्गयात्रा ऐप ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर ओवरऑल रैंकिंग में 23वें नंबर पर पहुंच गया है और यात्रा श्रेणी में दूसरे नंबर का स्थान हासिल कर लिया है। इस ऐप को 15 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार पहुंच गई है। फास्टैग पास के लॉन्च के बाद से यह ऐप सरकारी ऐप्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान टॉप पर आ गया है।

दो घंटे में एक्टिव हो जाता है सालाना पास फास्टैग एनुअल पास नेशनल हाईवे के यूजर्स के लिए सफर को और आसान और किफायती बनाने के लिए लाया गया है। 15 अगस्त 2025 को शुरू हुआ यह पास, एक साल की वैधता या 200 टोल प्लाजा पार करने के लिए है। इसकी एकमुश्त फीस 3,000 रुपये मात्र है।