5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने एनुअल फास्टैग पास अपनाया, सबसे आगे इस राज्य के लोग

FASTag:  केंद्र सरकार की आम सड़क यात्रियों को मंहगे टोल टैक्स से राहत देने वाली एनुअल फास्टैग पास योजना ने महज चार दिनों (18 अगस्त तक) के भीतर ही पांच लाख से ज्यादा ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे 15 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 05:48 AM
केंद्र सरकार की आम सड़क यात्रियों को मंहगे टोल टैक्स से राहत देने वाली वार्षिक फास्टैग पास योजना ने महज चार दिनों (18 अगस्त तक) के भीतर ही पांच लाख से ज्यादा ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे 15 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था।सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फास्टैग पास खरीदने के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे रहा है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक और हरियाणा का तीसरा नंबर है। इसके अलावा उक्त राज्यों में टोल प्लाजा पर सबसे ज्यादा टोल टैक्स भुगतान भी इसी पास के जरिए किए गए।

वहीं, दूसरी ओर एनएचएआई के राजमार्गयात्रा ऐप ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर ओवरऑल रैंकिंग में 23वें नंबर पर पहुंच गया है और यात्रा श्रेणी में दूसरे नंबर का स्थान हासिल कर लिया है। इस ऐप को 15 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार पहुंच गई है। फास्टैग पास के लॉन्च के बाद से यह ऐप सरकारी ऐप्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान टॉप पर आ गया है।

दो घंटे में एक्टिव हो जाता है सालाना पास

फास्टैग एनुअल पास नेशनल हाईवे के यूजर्स के लिए सफर को और आसान और किफायती बनाने के लिए लाया गया है। 15 अगस्त 2025 को शुरू हुआ यह पास, एक साल की वैधता या 200 टोल प्लाजा पार करने के लिए है। इसकी एकमुश्त फीस 3,000 रुपये मात्र है।

यह पास उन सभी नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए है, जिनके पास वैध फास्टैग है। इसे बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप राजमार्गयात्रा ऐप या एनएचएआई की वेबसाइट से एक बार में फीस चुकाकर इसे ले सकते हैं और यह दो घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। वर्तमान में देशभर में करीब 1,150 टोल प्लाजा हैं, यह सभी पर मान्य है।

