more than 4000 percent return in 5 years stock priced at less than rs 10 share like this 5 साल में 4000% से अधिक का रिटर्न, शेयर हो तो ऐसा, कीमत ₹10 से भी कम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़more than 4000 percent return in 5 years stock priced at less than rs 10 share like this

5 साल में 4000% से अधिक का रिटर्न, शेयर हो तो ऐसा, कीमत ₹10 से भी कम

Multibagger Penny Stock: महज 5 साल में एक 10 रुपये से कम के शेयर ने 4136 पर्सेंट का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। जी हां। हम बात कर रहे हैं पेनी स्टॉक रजनीश रिटेल की, जिसके परफार्मेंस देख आप भी कहेंगे-शेयर हो तो ऐसा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:49 PM
share Share
Follow Us on
5 साल में 4000% से अधिक का रिटर्न, शेयर हो तो ऐसा, कीमत ₹10 से भी कम

Multibagger Penny Stock: महज 5 साल में एक 10 रुपये से कम के शेयर ने 4136 पर्सेंट का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। जी हां। हम बात कर रहे हैं पेनी स्टॉक रजनीश रिटेल की, जिसके परफार्मेंस देख आप भी कहेंगे-शेयर हो तो ऐसा। रजनीश रिटेल के शेयर की कीमत में मंगलवार के कारोबार में लगातार चौथे सत्र के दौरान 5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

कंपनी के FMCG बिजनेस में हुई प्रभावशाली विस्तार के बाद यह स्टॉक ध्यान आकर्षित कर रहा है। 150 से अधिक उत्पादों के अपने पोर्टफोलियो के साथ, रजनीश रिटेल ने कई राज्यों में अपनी बाजार पहुंच सफलतापूर्वक बढ़ाई है, जिससे गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।

इस ग्रोथ का सपोर्ट करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, कंपनी ने ठाणे के उल्हासनगर स्थित रीजेंसी प्लाजा में अपनी गोदाम और भंडारण संरचना का भी विस्तार किया है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, सूची प्रबंधन में सुधार करना और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए समय पर उत्पाद वितरण सुनिश्चित करना है।

शेयर की कीमत और मार्केट कैप

रजनीश रिटेल शेयर वर्तमान में 0.12% की वृद्धि के साथ ₹8.04 पर कारोबार कर रहा है। पिछले सप्ताह के दौरान, शेयर में 25.62% का उल्लेखनीय उछाल देखा गया। पिछली तिमाही में, इसमें 8.94% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले एक साल में शेयर में 38.63% की गिरावट दर्ज हुई है। 7 अक्टूबर, 2025 तक, रजनीश रिटेल का मार्केट कैप ₹126.03 करोड़ है। आज रजनीश रिटेल के शेयर की कीमत ने बीएसई पर ₹8.47 के इंट्राडे उच्च स्तर से शुरुआत की और ट्रेडिंग के दौरान ₹8.00 के निचले स्तर को छुआ।

रिटेलर प्रोत्साहन योजना

लाइव मिंट के मुताबिक रजनीश रिटेल 1 अक्टूबर 2025 से अपने चैनल पार्टनर्स के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक विशेष रिटेलर प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। दशहरा और दिवाली के त्योहारी मौसम के साथ तालमेल बिठाते हुए, यह योजना रिटेलर्स को उनके साझेदारी के लिए पुरस्कृत करने और बिक्री विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। प्रोत्साहन विशिष्ट Sell Targets से जुड़े हैं, जिनमें सोने और चांदी के रूप में महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, ₹1,00,00,000 का बिक्री लक्ष्य हासिल करने वाले रिटेलर्स को ₹2 लाख मूल्य का सोना/चांदी मिलेगा, जबकि ₹10,00,00,000 की बिक्री करने वालों को ₹20 लाख मूल्य का सोना/चांदी दिया जाएगा।

भविष्य की रणनीति

रजनीश रिटेल लिमिटेड अपनी आक्रामक विकास गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी नए राज्यों में प्रवेश करके अपने उत्पाद रेंज को और विविधतापूर्ण बनाने और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बना रही है। साथ ही, वह अपने सभी संचालनों में पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है। इसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्राहक संलग्नता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना है, ताकि कंपनी प्रतिस्पर्धी बनी रहे और आधुनिक बाजार के रुझानों के अनुरूप रहे।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Stocks Penny Stock Multibagger Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।