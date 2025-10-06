More reform announcements likely by Diwali says NITI Aayog CEO BVR Subrahmanyam दीवाली से पहले हो बड़े ऐलान संभव, सरकार ने दिए संकेत, Business Hindi News - Hindustan
दीवाली से पहले हो बड़े ऐलान संभव, सरकार ने दिए संकेत

उन्होंने कहा कि भारत का व्यापार असंतुलित है और अब समय आ गया है कि देश अपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर को आधुनिक बनाए। जल्द ही सरकार ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ शुरू करने जा रही है, जिससे भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ाव मजबूत होगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:41 PM
भारत में दीवाली से पहले बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा हो सकती है। नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यन ने बताया कि सरकार 13–14 प्रमुख क्षेत्रों, खासकर ट्रेड और MSME सेक्टर में सुधारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का व्यापार असंतुलित है और अब समय आ गया है कि देश अपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर को आधुनिक बनाए। जल्द ही सरकार ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ शुरू करने जा रही है, जिससे भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ाव मजबूत होगा।

क्या है डिटेल

भारत में दीवाली से पहले एक और बड़े सुधारों की लहर देखने को मिल सकती है। नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यन ने रविवार को कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और व्यापार को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की तैयारी में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, सरकार 13–14 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की संभावनाओं पर काम कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान व्यापार (Trade) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) पर दिया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, “हमारी प्राथमिकता फिलहाल व्यापार और MSME सुधारों पर है।”

व्यापार में गहराता असंतुलन

सुब्रह्मण्यन ने बताया कि हाल ही में तैयार ‘ट्रेड वॉच रिपोर्ट’ ने भारत के व्यापार में गहरा असंतुलन उजागर किया है। उनके अनुसार, “भारत का व्यापार बहुत असंतुलित है। हमारा निर्यात कुछ ही उत्पादों तक सीमित है और वे भी ऐसे उत्पाद हैं, जिनका अब वैश्विक स्तर पर बहुत कम व्यापार होता है। हम उन वस्तुओं में अटके हुए हैं, जिनमें कभी हम अग्रणी थे, लेकिन दुनिया आगे बढ़ गई और हम पीछे रह गए।”

कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बनी समितियों ने सौंपी रिपोर्ट

नीति आयोग प्रमुख ने बताया कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अगुवाई में बनी कई समितियों ने पहले चरण की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इन रिपोर्टों में अलग-अलग सेक्टरों के लिए सुधार के सुझाव दिए गए हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि सरकार का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म (संरचनात्मक सुधार) अभियान अब तेजी पकड़ रहा है।

‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ जल्द लॉन्च होगा

सुब्रह्मण्यन ने बताया कि सरकार ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ शुरू करने के अंतिम चरण में है। यह सरकार की एक फ्लैगशिप पहल (महत्वपूर्ण मिशन) होगी, जिसका उद्देश्य भारत की विनिर्माण (manufacturing) प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना और विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में क्षमताओं का विविधीकरण करना है। उन्होंने कहा, “हमारा फोकस बिल्कुल स्पष्ट है — हमें भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत और विविध बनाना है। भारत को किसी खास सेक्टर को बचाने या सुरक्षा देने की बजाय, उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना चाहिए।”

वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने की दिशा में बड़ा कदम

नीति आयोग प्रमुख ने बताया कि आने वाले सुधार और यह नया मैन्युफैक्चरिंग मिशन मिलकर भारत की औद्योगिक और व्यापारिक रणनीति को वैश्विक वैल्यू चेन के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह कदम सरकार की दीर्घकालिक विकास दृष्टि (long-term growth vision) को साकार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

