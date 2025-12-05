रिकॉर्डतोड़ लिस्टिंग, पहले ही दिन 500% की तूफानी तेजी, IPO पर लगा था 4000 गुना से ज्यादा दांव

संक्षेप: AI चिप बनाने वाली कंपनी मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी की बंपर लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर 500 पर्सेंट के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हुए हैं। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी के आईपीओ पर 4000 गुना से ज्यादा दांव लगा था।

मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी के शेयरों की रिकॉर्डतोड़ लिस्टिंग हुई है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को लिस्टिंग पर 500 पर्सेंट उछल गए हैं। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी चीन की कंपनी है, यह AI चिप बनाती है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी को दिग्गज चिप कंपनी एनवीडिया का प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार 5 दिसंबर को अपने IPO प्राइस से 502 पर्सेंट उछल गए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 114.28 युआन था। कंपनी के शेयर 650 युआन पर खुले हैं।

IPO में लगी 4.5 लाख करोड़ डॉलर की बोली

मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी (Moore Threads Technology) पिछले हफ्ते उस समय सुर्खियों में आई, जब आईपीओ को 4.5 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की बोली मिलीं। यह मौजूदा समय में दुनिया की सबसे वैल्यूड कंपनी एनवीडिया के ओवरऑल मार्केट कैप से कहीं ज्यादा था। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ 4,000 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी को चाइनीज एनवीडिया कहा जाता है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी को उम्मीद है कि साल 2025 में उसकी सेल्स 242 पर्सेंट बढ़कर 1.5 बिलियन युआन रह सकती है।