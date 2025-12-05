Hindustan Hindi News
रिकॉर्डतोड़ लिस्टिंग, पहले ही दिन 500% की तूफानी तेजी, IPO पर लगा था 4000 गुना से ज्यादा दांव

संक्षेप:

AI चिप बनाने वाली कंपनी मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी की बंपर लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर 500 पर्सेंट के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हुए हैं। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी के आईपीओ पर 4000 गुना से ज्यादा दांव लगा था।

Dec 05, 2025 10:28 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी के शेयरों की रिकॉर्डतोड़ लिस्टिंग हुई है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को लिस्टिंग पर 500 पर्सेंट उछल गए हैं। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी चीन की कंपनी है, यह AI चिप बनाती है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी को दिग्गज चिप कंपनी एनवीडिया का प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार 5 दिसंबर को अपने IPO प्राइस से 502 पर्सेंट उछल गए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 114.28 युआन था। कंपनी के शेयर 650 युआन पर खुले हैं।

IPO में लगी 4.5 लाख करोड़ डॉलर की बोली
मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी (Moore Threads Technology) पिछले हफ्ते उस समय सुर्खियों में आई, जब आईपीओ को 4.5 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की बोली मिलीं। यह मौजूदा समय में दुनिया की सबसे वैल्यूड कंपनी एनवीडिया के ओवरऑल मार्केट कैप से कहीं ज्यादा था। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ 4,000 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी को चाइनीज एनवीडिया कहा जाता है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी को उम्मीद है कि साल 2025 में उसकी सेल्स 242 पर्सेंट बढ़कर 1.5 बिलियन युआन रह सकती है।

साल 2020 में हुई है कंपनी की शुरुआत
मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी ग्रॉफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) बनाने के लिए जानी जाती है, जिस पर फिलहाल एनवीडिया का दबदबा है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी की शुरुआत साल 2020 में हुई है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी की शुरुआत एनवीडिया के पूर्व चाइना हेड जेम्स झांग जियानझोंग ने की, जिन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू करने से पहले 14 साल एनवीडिया के लिए काम किया। चार साल में ही मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी आर्किटेक्टर के 4 जेनरेशंस लॉन्च कर चुकी है। कंपनी फिलहाल घाटे में चल रही है। साल 2025 की पहली छमाही में कंपनी को 271 मिलियन डॉलर का नेट लॉस हुआ है। टेनसेंट, बाइटडांस, GGV कैपिटल, सिकोइया चाइना ने मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी को अर्ली फंडिंग उपलब्ध कराई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
