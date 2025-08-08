moody warns US head donald trump 50 percent tariffs could erode india manufacturing growth impact on gdp मैन्युफैक्चरिंग में कम होगा भारत का दबदबा… ट्रंप के टैरिफ अटैक से बदला मूडीज का मिजाज, Business Hindi News - Hindustan
moody warns US head donald trump 50 percent tariffs could erode india manufacturing growth impact on gdp

मैन्युफैक्चरिंग में कम होगा भारत का दबदबा… ट्रंप के टैरिफ अटैक से बदला मूडीज का मिजाज

मूडीज रेटिंग्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के टैरिफ पर फैसले के बाद भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लग सकता है। मूडीज रेटिंग्स ने बताया कि अमेरिका के टैरिफ अटैक से देश की विकास दर में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:16 PM
अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारत की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। यह आशंका ग्लोबल एजेंसी मूडीज रेटिंग्स को है। मूडीज रेटिंग्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के टैरिफ पर फैसले के बाद भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लग सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ को दोगुना करने से हाई प्राइस वाले मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का दबदबा कम हो जाएगा।

जीडीपी पर असर

मूडीज रेटिंग्स ने बताया कि अमेरिका के टैरिफ अटैक से देश की विकास दर में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 6.3% के पूर्वानुमान से लगभग 0.3 प्रतिशत कम हो सकती है। भारत को मुद्रास्फीति और निर्यात में संभावित गिरावट के बीच संतुलन बनाकर चलने की सलाह देते हुए रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, यह अहम होगा। मूडीज ने कहा इससे तय होगा कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर कितनी रहेगी और मुद्रास्फीति, निर्यात किस प्रकार का रहता है।

तेल आयात पर भी है पेच

मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि यदि भारत ने अमेरीका के 50 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क के बावजूद रूस से तेल आयात जारी रखा तो जीडीपी की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 0.30 प्रतिशत घट सकती है। दूसरी तरफ, यदि भारत ने रूस से तेल आयात घटाकर अमेरिकी जुर्माने से बचने की कोशिश की तो उसे दूसरे स्रोतों से तेल आयात के विकल्प खोजने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक भारत के ऐसा करने से दूसरे तेल उत्पादक देशों की तेल की मांग बढ़ेगी। इससे कच्चा तेल महंगा होगा और भारत समेत दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

रूस से कितना होता है तेल आयात

बता दें कि भारत ने साल 2022 से रूस से तेल आयात में भारी वृद्धि की है। साल 2021 में रूस से भारत ने 2.8 अरब डॉलर का तेल खरीदा था। साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 56.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नियंत्रण में रहे जिससे मुद्रास्फीति की सीमित रखने में मदद मिली।

