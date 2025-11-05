मूडीज ने एयरटेल की रेटिंग बढ़ाई, घट रहा कर्ज बढ़ रही कमाई

संक्षेप: भारती एयरटेल का कर्ज तेजी से घट रहा है और उसकी कमाई बढ़ रही है। मूडीज को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कंपनी का कर्ज-से-आय अनुपात (Debt-to-EBITDA) घटकर 1.8 गुना और उसके अगले साल 1.5 गुना हो जाएगा।

प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारती एयरटेल की क्रेडिट रेटिंग (उधारी की श्रेणी) को Baa2 में बढ़ा दिया है, जो पहले Baa3 थी। साथ ही, कंपनी के भविष्य के लिए रुख (आउटलुक) को 'पॉजिटिव' से 'स्टेबल' यानी स्थिर कर दिया है। मूडीज के अनुसार, यह फैसला कंपनी के वित्तीय सेहत में बड़े सुधार और भारत के टेलीकॉम बाजार में उसकी लगातार बढ़ती हुई मजबूत स्थिति के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होना और सरकारी नियमों का सहायक रहना भी इस अपग्रेडशन में योगदान दे रहा है। मूडीज की रेटिंग का असर गुरुवार को एयरटेल के शेयरों पर दिख सकता है।

फाइनेंशियल हेल्थ भारती एयरटेल का कर्ज तेजी से घट रहा है और उसकी कमाई बढ़ रही है। मूडीज को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कंपनी का कर्ज-से-आय अनुपात (Debt-to-EBITDA) घटकर 1.8 गुना और उसके अगले साल 1.5 गुना हो जाएगा। कंपनी ने पिछले साल 26,000 करोड़ रुपए (3 अरब डॉलर) का स्पेक्ट्रम कर्ज भी पहले ही चुका दिया था, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है।

मजबूत कमाई और नकदी वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में, कंपनी का कुल राजस्व 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 17% अधिक है। इसकी मुख्य वजह भारत में उसके व्यवसाय का मजबूत प्रदर्शन था, जो कंपनी की कुल आय का 75-80% हिस्सा है। सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 13,400 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व था, जो आने वाले खर्चों के लिए पर्याप्त है।