45 दिन में 200% से ज्यादा चढ़ गया यह शेयर, दिग्गज निवेशक के पास 500000 शेयर

एक छोटी कंपनी मोनोलिथिश इंडिया के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को 2 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 444 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मोनोलिथिश इंडिया के शेयरों में लिस्टिंग के बाद से 45 दिन में 200 पर्सेंट से अधिक की तेजी आ गई है। कंपनी के शेयर 19 जून 2025 को बाजार में लिस्ट हुए थे। मोनोलिथिश इंडिया पर दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल का बड़ा दांव है। अग्रवाल के पास मोनोलिथिश इंडिया के 500000 शेयर हैं। कंपनी में उनकी 2.30 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

143 रुपये पर आया था IPO, अब 440 रुपये के पार शेयर

आईपीओ में मोनोलिथिश इंडिया के शेयर का दाम 143 रुपये था। कंपनी के शेयर 2 सितंबर 2025 को 440 रुपये के ऊपर पहुंच गए हैं। 143 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले मोनोलिथिश इंडिया के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 जून 2025 को खुला था और यह 16 जून तक ओपन रहा। मोनोलिथिश इंडिया के शेयर 19 जून 2025 को 60 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 231.55 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 243.10 रुपये पर बंद हुए।