45 दिन में 200% से ज्यादा चढ़ गया यह शेयर, दिग्गज निवेशक के पास 500000 शेयर

मोनोलिथिश इंडिया के शेयरों में 45 दिन में 200% से अधिक की तेजी आ गई है। कंपनी के शेयर 19 जून 2025 को बाजार में लिस्ट हुए थे। मोनोलिथिश इंडिया पर दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल का बड़ा दांव है। अग्रवाल के पास मोनोलिथिश के 500000 शेयर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:11 AM
एक छोटी कंपनी मोनोलिथिश इंडिया के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को 2 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 444 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मोनोलिथिश इंडिया के शेयरों में लिस्टिंग के बाद से 45 दिन में 200 पर्सेंट से अधिक की तेजी आ गई है। कंपनी के शेयर 19 जून 2025 को बाजार में लिस्ट हुए थे। मोनोलिथिश इंडिया पर दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल का बड़ा दांव है। अग्रवाल के पास मोनोलिथिश इंडिया के 500000 शेयर हैं। कंपनी में उनकी 2.30 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

143 रुपये पर आया था IPO, अब 440 रुपये के पार शेयर
आईपीओ में मोनोलिथिश इंडिया के शेयर का दाम 143 रुपये था। कंपनी के शेयर 2 सितंबर 2025 को 440 रुपये के ऊपर पहुंच गए हैं। 143 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले मोनोलिथिश इंडिया के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 जून 2025 को खुला था और यह 16 जून तक ओपन रहा। मोनोलिथिश इंडिया के शेयर 19 जून 2025 को 60 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 231.55 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 243.10 रुपये पर बंद हुए।

IPO पर लगा 182 गुना से ज्यादा दांव
मोनोलिथिश इंडिया के आईपीओ पर टोटल 182.89 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 94.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 459.99 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 129.20 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। मोनोलिथिश इंडिया के आईपीओ में आम निवेशक सिर्फ 1 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। कंपनी के आईपीओ की एक लॉट में 1000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ की 1 लॉट के लिए 1.43 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।

