2026 में सैलरी, टैक्स, बैंकिंग समेत बदल रहे ये जरूरी नियम; आम आदमी पर पड़ेगा असर

संक्षेप:

सरकार की ओर से सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, EPFO और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े नए नियम लागू किए जाने की तैयारी है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, बचत और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ेगा। 

Dec 28, 2025 07:59 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Money Related Changes from 2026: साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और नया साल 2026 आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सरकार की ओर से सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, EPFO और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े नए नियम लागू किए जाने की तैयारी है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, बचत और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 2026 में कौन-कौन से बड़े वित्तीय बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

नए साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत 8वें वेतन आयोग के रूप में मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा।

टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

2026 में टैक्स देने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार नया इनकम टैक्स बिल लाने की तैयारी में है, जिससे टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्री-फिल्ड ITR फॉर्म को और बेहतर किया जाएगा, ताकि टैक्स रिटर्न भरना आसान हो सके। इसके अलावा सरकार GST दरों में कटौती का संकेत भी दे चुकी है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है।

EPFO नियमों में बड़े बदलाव

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO से जुड़े नियमों में बदलाव राहत भरे हो सकते हैं। PF निकासी को अब तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिससे मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा या अन्य जरूरी जरूरतों के लिए पैसे निकालना आसान हो जाएगा। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और जरूरत के समय कर्मचारियों को जल्दी मदद मिलेगी।

बैंकिंग नियम होंगे सख्त

2026 से बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन से जुड़े नियम और सख्त हो सकते हैं। धोखाधड़ी रोकने के लिए PAN और Aadhaar को लिंक करना ज्यादातर वित्तीय सेवाओं के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा UPI और डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, ताकि साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लग सके।

महंगाई से राहत की उम्मीद

नए साल में रसोई और सफर से जुड़े खर्चों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। CNG और PNG के दाम घट सकते हैं, जिससे घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि, बड़े शहरों में पुराने वाहनों पर सख्त नियम लागू होने से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

डिजिटल सुरक्षा और किसानों पर फोकस

सरकार बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस लागू हो सकती हैं। वहीं, किसानों के लिए PM-KISAN जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ‘यूनिक किसान ID’ जरूरी की जा सकती है। कुल मिलाकर, 2026 आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आएगा, जो सैलरी बढ़ोतरी, टैक्स राहत और डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से अहम साबित हो सकते हैं।

वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
