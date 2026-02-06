Hindustan Hindi News
Monetary Policy: कम होगी EMI या नहीं बदलेगा रेपो रेट, आज बताएगा RBI

संक्षेप:

Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)  आज अपनी MPC के फैसलों का ऐलान करेगा। ब्याज दर में कटौती की घोषणा करने की संभावना नहीं है। बैंक के रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है।

Feb 06, 2026 08:25 am IST
Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शुक्रवार, 6 फरवरी यानी आज अपनी MPC के फैसलों का ऐलान करेगा। केंद्रीय बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक बुधवार, 4 फरवरी से गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में शुरू हुई और आज इसमें लिए गए नीतिगत फैसलों का ऐलान किया जाएगा। यह वित्तीय वर्ष 2026 की अंतिम नीति समीक्षा होगी। ऐसे में देखना होगा कि ईएमआई कम होगी, कर्ज सस्ते होंगे या रेपो रेट में कोई कटौती नहीं होगी।

बजट के बाद की रणनीति

फरवरी की एमपीसी बैठक की घोषणा केंद्रीय बजट के बाद आ रही है, जिसमें सरकार ने विकास रणनीति और राजकोषीय योजनाएं पेश की हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में उपभोग, निवेश और कर्ज के विस्तार के लिए मौद्रिक नीति कितनी सहयोगी रहेगी, इसमें आरबीआई का रुख अहम भूमिका निभाएगा।

पिछले फैसलों पर एक नजर

पिछली नीति बैठक में, केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 5.25% कर दिया था। साथ ही, एसडीएफ रेट 5.00 प्रतिशत तय की गई, जबकि एमएसएफ रेट और बैंक रेट 5.50 प्रतिशत निर्धारित की गई। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी फैसला किया, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर कदम उठाए जा सकें।

यह कदम फरवरी 2025 के बाद से चौथी ब्याज दर कटौती थी। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, आरबीआई ने रेपो दर में पहले के 6.50 प्रतिशत के स्तर से कुल 125 आधार अंकों की कटौती की। अगस्त और अक्टूबर की नीति समीक्षा में बैंक ने दरें अपरिवर्तित रखी थीं, बाद में वर्ष के अंत में इसे फिर से घटा दिया।

बैठक की तारीख और समय

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति वर्तमान मौद्रिक नीति रुख पर विचार करने के लिए 4 फरवरी से 6 फरवरी तक बैठक करेगी। नीति निर्णय की घोषणा आरबीआई गवर्नर 6 फरवरी को सुबह 10 बजे करेंगे, इसके बाद दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।

कहां देख सकते हैं

निवेशक आरबीआई के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण देख सकते हैं या 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे आरबीआई के यूट्यूब चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। निवेशक लाइवमिंट के आरबीआई एमपीसी मीट लाइव ब्लॉग पर नियमित अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं।

बाजार की उम्मीदें

बाजार की उम्मीदों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक शुक्रवार, 6 फरवरी को होने वाली नीति घोषणा में ब्याज दर में कटौती की घोषणा करने की संभावना नहीं है। बैंक के रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है।

कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ - डेट, दीपक अग्रवाल के अनुसार, "समिति से रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है" वहीं, अनंद राठी समूह के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक, सुजान हजरा का मानना है कि जीडीपी वृद्धि में मामूली कमी आने का अनुमान है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजीगत व्यय और दो प्रमुख व्यापार समझौतों से मिलने वाली रफ्तार से संभावित विकास को समर्थन मिल रहा है, ऐसे में मौद्रिक नीति का समीकरण बारीक संतुलन बना हुआ है।

