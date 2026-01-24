Hindustan Hindi News
सोमवार को शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी, BSE और NSE में नहीं होगा कारोबार

संक्षेप:

Stock Market Holidays: शेयर बाजार अगले हफ्ते सोमवार की जगह मंगलवार को खुलेगा। सोमवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की वजह से शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। इस दिन बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं होगा

Jan 24, 2026 07:47 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Holidays: शेयर बाजार अगले हफ्ते सोमवार की जगह मंगलवार को खुलेगा। सोमवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की वजह से शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। इस दिन बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं होगा। ट्रेडिंग दोनों जगह सस्पेंड रहेगी। इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और इंटररेस्ट रेट डेरिवेटिव सेगमेंट भी कोई हलचल नहीं देखने को मिलेगा।

कमोडिटी बाजार भी सोमवार, 26 जनवरी को बंद रहेगा। सुबह और शाम को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 26 जनवरी के दिन बंद रहेगा। इसका मतलब हुआ कि मेटर, एनर्जी या एग्रीकल्चर कमोडिटी में सोमवार के दिन को ट्रेडिंग नहीं होगी। छुट्टी के बाद 27 जनवरी को एक बार फिर से बाजार में कारोबार देखने को मिलेगा।

इस साल कब-कब बंद रहेगा शेयर

2016 में कुल 15 दिन ऐसे रहेंगे जब शेयर बाजारों में छुट्टी रहेगी। जिसमें अलग-अलग त्योहार शामिल हैं। 26 जनवरी के बाद शेयर बाजार में अगली आधिकारिक छुट्टी 3 मार्च को होली के दिन रहेगी। यानी फरवरी के महीने में कोई छुट्टी नहीं रहेगी।

मार्च के महीने में कुल तीन दिन रहेगी शेयर बाजार में छुट्टी

होली के बाद अगली छुट्टी रामनवमी को रहेगी। इस बार रामनवमी का त्योहार 26 मार्च को है। मार्च में ही 31 तारीख को महावीर जयंती की वजह से शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। यानी मार्च के महीने में तीन दिन की छुट्टी रहेगी।

अप्रैल के महीने में तीन तारीख को गुड फ्राइडे और 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती की वजह से शेयर बाजारों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की वजह से शेयर बाजार बंद रहेंगे। मई के ही महीने में बकरीद का त्यौहार है। 28 मई को बकरीद की वजह से स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे।

इसके बाद गणेश चतुर्थी की त्योहार 14 सितंबर को है। इस दिन भी शेयर बाजारों में छुट्टी रहेगी। दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दशहरा, 10 नवंबर को दिवाली और 24 नवंबर को गुरुनानक जयंती के कारण शेयर बाजार में कोई काम काज नहीं होगा। इस साल की आखिरी छुट्टी 25 दिसंबर को होगी। क्रिसमस की वजह से शेयर बाजारों में कोई कारोबार नहीं होगा।

