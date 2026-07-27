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राहत भरा सोमवार: पेट्रोल-डीजल, LPG, CNG के रेट जारी, कच्चा तेल धड़ाम, क्या कम हुए दाम?

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • LPG, Petrol, Diesel, CNG Rates: कच्चे तेल के रेट में भारी गिरावट के बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं
  • आज घर से निकलने से पहले एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के रेट्स जरूर चेक कर लें…
LPG, Petrol, Diesel, CNG Rates
पेट्रोल-डीजल, LPG, CNG के रेट जारी

इस महीने का आखिरी सोमवार राहतभरी खबर लेकर आया है। कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से काफी नीचे आ गई हैं। आज सुबह 6 बजे के करीब ब्रेंट क्रूड 5.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 91.44 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 और डीजल की 95.20 रुपये है। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी आज 27 जुलाई को कोई बदलाव नहीं हुआ है।

LPG सिलेंडर के 27 जुलाई के रेट

दिल्ली में इंडेन का10 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 673 रुपये में मिल रहा है। जहां तक 5 किलो वाले छोटकू सिलेंडर के रेट की बात है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज यह भी 349.50 रुपये में मिल रहा है।

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इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दिए गए रेट के मुताबिक पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 रुपये का है। जबकि, कमर्शियल का पटना में रेट 3227 रुपये है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। रांची में घरेलू सिलेंडर के दाम 999.5 रुपये हैं और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3131 रुपये है।

CNG के रेट

CNG रेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा ईंधन कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 94.42 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। इसके बाद हापुड़ में 92.70 रुपये, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में 91.70 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 91.58 रुपये तथा महोबा, बांदा व चित्रकूट में 89.42 रुपये प्रति किलोग्राम है।

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राजस्थान की बात करें तो अजमेर, पाली और राजसमंद में 92.44 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं हरियाणा में कैथल 88.43 रुपये, गुरुग्राम 88.12, रेवाड़ी 87.70 तथा करनाल 87.43 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है। दिल्ली में इसकी कीमत सबसे कम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो NCR के अन्य शहरों की तुलना में काफी सस्ती है।

पेट्रोल-डीजल के रेट

बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है।मुंबई में यही पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है तो चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं।

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दूसरी ओर लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है। अयोध्या में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है। वहीं, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल भोपाल से 4 पैसा कम 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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