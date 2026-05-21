सिर्फ नाम सुनकर निवेश करना पड़ सकता है भारी, पारले जैसे इन शेयरों ने सिखाया बड़ा सबक; मोदी-मेलोनी 'Melody' ट्रेंड का असर

शेयर बाजार में केवल नाम देखकर किसी कंपनी के शेयर खरीदना भारी पड़ सकता है। हाल ही में पारले इंडस्ट्रीज के शेयर सोशल मीडिया पर वायरल “Melody” ट्रेंड के बाद अपर सर्किट पर पहुंच गए, जबकि इसका टॉफी बनाने वाली पारले प्रोडक्ट्स से कोई संबंध नहीं था। ऐसे ही कुछ मामले पहले भी आ चुके हैं।

शेयर बाजार में कई बार ऐसा होता है, जब निवेशक बिना पूरी जानकारी के सिर्फ नाम देखकर किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और फिर अचानक उस शेयर में तूफानी तेजी आ जाती है। हाल ही में ऐसा ही मामला पारले इंडस्ट्रीज (Parle Industries) के साथ देखने को मिला, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए मोदी-मेलोनी 'Melody' (#MelodyVeryVeryGoodToffee) ट्रेंड के बाद निवेशकों ने गलती से पारले इंडस्ट्रीज (Parle Industries) के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह रही कि इस कंपनी का मशहूर मेलॉडी (Melody) टॉफी बनाने वाली पारले प्रोडक्ट (Parle Products) से कोई संबंध ही नहीं है। इसके बावजूद शेयर में अपर सर्किट लग गया और बाजार में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट भेंट किया। इस गिफ्ट की जानकारी देते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कहती सुनाई दे रही हैं- प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी टॉफी लेकर आए हैं-मेलोडी। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा-उपहार के लिए धन्यवाद। बुधवार को अपलोड किए गए इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आते हैं और मेलोनी के 'मेलोडी' टॉफी के जिक्र पर हंसते दिखाई देते हैं।

इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट है कि जिस मेलोडी टॉफी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई, उसका पारले इंडस्ट्रीज से कोई सीधा संबंध नहीं है। मेलोडी को Parle Products बनाती है, जो Parle-G, मोनाको, क्रैकजैक, मैंगो बाइट जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के लिए जानी जाती है। वहीं, Parle Products एक निजी FMCG कंपनी है और यह शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। इसके उलट पारले इंडस्ट्रीज एक अलग मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, जिसका मेलोडी टॉफी के निर्माण या बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है। माना जा रहा है कि कई रिटेल निवेशकों और छोटे ट्रेडर्स ने Parle नाम को देखकर भ्रमित होकर कंपनी के शेयरों में खरीदारी शुरू कर दी। इस वजह से पारले इंडस्ट्रीज के शेयर अपर सर्किट के साथ 5.25 रुपये पर पहुंच गए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 17.44 रुपये है।

पहले भी हो चुके हैं इस तरह के मामले

यह पहली बार नहीं है, जब किसी नाम की समानता ने शेयर बाजार में अफरा-तफरी मचा दी हो। इससे पहले भी कई बार निवेशकों ने गलत कंपनी के शेयर खरीदकर उसे रॉकेट बना दिया। सबसे चर्चित मामला अप्रैल 2021 में सामने आया था, जब कोविड की दूसरी लहर के दौरान देशभर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। उस समय निवेशकों ने ऑक्सीजन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगाना शुरू किया।

इसी दौरान बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (Bombay Oxygen Investments Ltd) के शेयर अचानक आसमान छूने लगे। हैरानी की बात यह थी कि कंपनी 2019 में ही ऑक्सीजन बिजनेस छोड़ चुकी थी और एक NBFC के रूप में काम कर रही थी। फिर भी केवल नाम में “Oxygen” होने की वजह से शेयर कुछ ही दिनों में 150% से ज्यादा उछल गया।

इसी तरह जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे चर्चित कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर पर सिर्फ दो शब्द लिखे “Use Signal”। उनका इशारा मैसेजिंग ऐप सिग्नल (Signal) की तरफ था, लेकिन निवेशकों ने गलती से अमेरिकी माइक्रोकैप कंपनी सिग्नल एडवांस इंक (Signal Advance Inc.) के शेयर खरीद लिए। नतीजा यह हुआ कि कंपनी का शेयर सिर्फ तीन दिनों में 5100% तक उछल गया। कंपनी का ऐप सिग्नल (Signal) से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन नाम की समानता ने इसे वॉल स्ट्रीट की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल कर दिया।

कोविड के दौरान एक और दिलचस्प घटना हुई थी। वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जूम वीडियो (Zoom Video Communications) दुनियाभर में लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन कई निवेशकों ने गलती से जूम टेक्नोलॉजी (Zoom Technologies Inc.) के शेयर खरीद लिए। इस भ्रम के कारण उस छोटी कंपनी के शेयर में भी जबरदस्त तेजी आ गई, बाद में स्थिति इतनी अजीब हो गई कि कंपनी को अपना टिकर सिंबल तक बदलना पड़ा।

भारत में भी अक्टूबर 2025 में ऐसा ही मामला देखने को मिला, जब LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के IPO को लेकर बाजार में जबरदस्त उत्साह था। निवेशकों ने गलती से LG बालक्रिष्णन एंड ब्रॉस लिमिटेड (Balakrishnan & Bros Ltd) के शेयर खरीद लिए, जिसका LG इलेक्ट्रॉनिक्स (LG Electronics) से कोई संबंध नहीं था। शेयर में अचानक 15% तक की तेजी आ गई, हालांकि बाद में निवेशकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और स्टॉक नीचे आ गया।