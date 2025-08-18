मोदी का दिवाली गिफ्ट, छोटी कारों पर जीएसटी की बड़ी कटौती, कीमतें होंगी कम
सरकार छोटी कारों पर लगने वाले जीएसटी में भारी कटौती कर सकती है। अभी इन पर 28% जीएसटी और 1% अतिरिक्त कर (सेस) लगता है। नए प्रस्ताव के अनुसार, 4 मीटर से छोटी और 1200 सीसी तक इंजन वाली पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी कारों पर अब सिर्फ 18% जीएसटी लग सकता है। इससे इन कारों की कीमतों में काफी कमी आएगी।
बड़ी कारों और एसयूवी पर भी कमी, पर ज्यादा टैक्स
वहीं बड़ी कारों और एसयूवी पर भी टैक्स घटेगा, लेकिन वे अभी भी महंगी रहेंगी। इन पर 40% का "विशेष दर" लगाने का प्रस्ताव है। फिलहाल इन पर जीएसटी और सेस मिलाकर 43% से 50% तक टैक्स है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला 5% जीएसटी वैसे ही रहने की उम्मीद है।
मोदी ने किया दिवाली की सौगात का इशारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जीएसटी में आमूलचूल बदलाव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, "हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार ला रहे हैं। यह पूरे देश में कर का बोझ कम करेगा। यह दिवाली से पहले देश के लिए एक उपहार होगा।"
बड़ी कारें पर 40% की विशेष दर लग सकती है
द इकनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा है। नया स्लैब दो मुख्य दरों (5% और 18%) वाला हो सकता है, जबकि 12% और 28% की दरें खत्म हो सकती हैं। केवल छह-सात विशेष वस्तुओं (जैसे बड़ी कारें) पर 40% की 'विशेष दर' लग सकती है।
रोजमर्रा की चीजें 5% स्लैब में रहेंगी, जबकि मिडिल क्लास की खरीदारी और औद्योगिक सामान 18% स्लैब में आ सकते हैं। डिशवॉशर और बड़ी टीवी जैसे व्हाइट गुड्स भी 28% से घटकर 18% के स्लैब में जा सकते हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ सकती है।
छोटी कारों की कीमत में 12% तक गिरावट संभव
द इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार अवंतियम एडवाइजर्स के वीजी रामकृष्णन के मुताबिक, "अगर जीएसटी में 11% की कटौती होती है, तो छोटी कारों की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 12% से 12.5% तक घट सकती है। भले ही कुल कटौती ₹20,000-₹25,000 के करीब हो, लेकिन यह उपभोक्ता भावना के लिए बहुत बड़ा सकारात्मक कदम होगा।"
कार बाजार में नई जान आ सकती है
इस टैक्स बदलाव से बाजार के सस्ते सिरे (एंट्री-लेवल कारों) पर मांग बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, हुंडई एक्सटर और टाटा पंच जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी भी 4 मीटर से कम लंबाई की हैं, इसलिए यह बढ़त सिर्फ हैचबैक तक सीमित नहीं रह सकती। दिल्ली-एनसीआर के एक बड़े कार डीलरशिप के प्रमुख ने बताया कि आज के कार खरीदार ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और उन्हें फाइनेंशिंग के विकल्प भी आसानी से मिलते हैं। कुछ ग्राहक सीधे दोपहिया वाहन से छोटी हैचबैक की बजाय कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना पसंद कर रहे हैं। उनके मुताबिक, छोटी कारों पर कुल कर (जीएसटी + राज्यों का रजिस्ट्रेशन टैक्स + बीमा) लगभग 41-42% बैठता है।
छोटी कारों का बाजार सिकुड़ रहा है
इंडस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्त वर्ष (FY25) में छोटी कारों और हैचबैक की बिक्री 13% घटकर लगभग 10 लाख यूनिट रह गई। यह एसयूवी की बिक्री (लगभग 23.5 लाख यूनिट) से आधे से भी कम है। FY25 में एसयूवी की बिक्री में 10.2% की बढ़ोतरी हुई। पिछले पांच साल से लगातार छोटी कारों का पूरे पैसेंजर व्हीकल बाजार में हिस्सा घट रहा है और FY25 में यह गिरकर सिर्फ 23.4% पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में यह और घटकर 21% रह गया है, जबकि कुल कार बिक्री में भी मंदी देखी गई है।
सुरक्षा मानकों ने बढ़ाई कीमतें, ग्राहक पहुंच से दूर
इंडस्ट्री के दिग्गजों का कहना है कि पिछले पांच-छह साल में सख्त सुरक्षा और उत्सर्जन मानदंडों की वजह से छोटी कारों की कीमतों में 30% से 40% का उछाल आया है। मार्केट लीडर मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारी पार्थो बैनर्जी ने कहा कि "उच्च कीमतों के कारण एंट्री-लेवल के उपभोक्ता कार खरीद पाने में असमर्थ हैं।" यही वजह है कि छोटी कारों की बिक्री पर मंदी छाई हुई है।