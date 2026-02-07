Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Modi govt to soon decide increased epfo and esic wage ceilings what mean for salary limit and pension
सैलरी लिमिट, पेंशन...नौकरीपेशा लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सरकार

सैलरी लिमिट, पेंशन...नौकरीपेशा लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सरकार

संक्षेप:

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जल्द ही EPFO और ESIC के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने, न्यूनतम वेज तय करने और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर फैसला करेगा।

Feb 07, 2026 11:21 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार सैलरी लिमिट बढ़ाने समेत कई अहम फैसले लेने की तैयारी में है। इसके संकेत केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जल्द ही EPFO और ESIC के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने, न्यूनतम वेज तय करने और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर फैसला करेगा। मंडाविया ने कहा कि इन मुद्दों को केंद्र के साथ हाल की बैठकों में उठाया गया था और आने वाले दिनों में श्रमिकों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। वर्तमान में EPFO ​​की सैलरी लिमिट ₹15000 प्रति माह है तो ESIC के लिए यह लिमिट ₹21000 है। वहीं, EPS के लिए न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रति माह है। अगर सरकार लिमिट बढ़ा देती है तो इसके दायरे में ज्यादातर नौकरीपेशा लोग आ सकेंगे।

जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

बीते जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 'कर्मचारी भविष्य निधि' (ईपीएफ) योजना में सैलरी लिमिट के संशोधन पर चार महीने के भीतर कोई निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इस सीमा में पिछले 11 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सुनाया था।

याचिका में तर्क क्या दिया गया?

याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा था कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम सैलरी इस लिमिट से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। याचिका में तर्क दिया गया कि पिछले 70 वर्षों में वेतन सीमा का पुनरीक्षण बहुत मनमाने ढंग से हुआ है और कभी-कभी तो यह 13-14 साल के अंतराल के बाद हुआ है। इस दौरान मुद्रास्फीति, न्यूनतम वेतन या प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतक से कोई संबंध नहीं रखा गया।

Business News
