होम लोन पर 4% की सब्सिडी देगी मोदी सरकार, मिडिल क्लास को स्कीम से बड़ा फायदा

अपने घर का सपना हर कोई देखता है लेकिन इसे कुछ ही लोग साकार कर पाते हैं। महंगाई के इस दौर में घर खरीदना और मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि, केंद्र की नरेद्र मोदी सरकार इस सपने को साकार करने के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत ना सिर्फ सरकार घर बनवाती है बल्कि होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी मिल जाती है। आइए डिटेल में योजना के बारे में जानते हैं।

वैसे तो साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई लेकिन यह गरीब शहरी और ग्रामीण वर्ग के लिए था। अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) में ना सिर्फ गरीब वर्ग बल्कि मिडिल क्लास के लिए एक खास स्कीम दी गई है। इसका मकसद शहरी इलाकों में किफायती घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/PLIs के ज़रिए पात्र परिवारों/लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता देना है। इस योजना के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) में ही होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि EWS/LIG/MIG कैटेगरी के पात्र लाभार्थियों को घर खरीदने/दोबारा खरीदने/बनाने के लिए सितंबर 2024 या उसके बाद मंजूर और जारी किए गए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। EWS, LIG ​​और MIG कैटेगरी के परिवार वो होते हैं जिनकी सालाना आय क्रमशः ₹3 लाख, ₹6 लाख और ₹9 लाख तक है। वे इस स्कीम का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

लोन पर सब्सिडी पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹1.80 लाख की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। ये फायदा उन्हें ही मिलता है जिनका लोन का समय पांच साल से अधिक है। ₹9 लाख तक की आय वाले परिवार, जिनकी प्रॉपर्टी की कीमत ₹35 लाख तक है और लोन की रकम ₹25 लाख तक है, वे 12 साल तक के समय के लिए पहले ₹8 लाख पर 4% की सब्सिडी के पात्र होते हैं। इस हिस्से के तहत घरों का अधिकतम कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक होता है।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को यूनिफाइड वेब पोर्टल के जरिए अपनी मांग रजिस्टर करनी होगी। इसके बाद, पात्रता के आधार पर आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना होगा।