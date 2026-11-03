मोदी सरकार देगी UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, कितनी है लिमिट, जानें डिटेल
मुख्य बातें
- कोरोना काल में रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है। ऐसी ही पीएम स्वनिधि योजना भी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹30,000 तक लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलता है। इस कार्ड में 20 से 50 दिन तक ब्याज-मुक्त कर्ज की सुविधा मिलती है। आइए योजना के बारे में डिटेल में जान लेते हैं।
योजना के बारे में
दरअसल, केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को तीन किस्तों में 50 हजार रुपये तक लोन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, अब लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है।
लोन तीन स्टेज में
योजना के तहत लोन तीन स्टेज में मिलता है। पहले स्टेज में बिना किसी गारंटी के 15000 रुपये तक के लोन मिलते हैं। इसके भुगतान के बाद दूसरे स्टेज में 25000 रुपये और 50000 रुपये तक के लोन दिए जाते हैं। पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को अधिकतम 30,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट वाला रुपे क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड की खास बात यह है कि शुरुआत में इसकी इस्तेमाल करने की सीमा 10000 रुपये होगी, जिसे कार्ड के संतोषजनक इस्तेमाल और भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर धीरे-धीरे बढ़ाकर 30,000 रुपये तक किया जाएगा।
कार्डधारकों को जारीकर्ता बैंक की नीति के अनुसार 20 से 50 दिन तक ब्याज-मुक्त क्रेडिट की सुविधा भी मिलेगी। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लाभार्थी की यूपीआई आईडी से जोड़ने की सुविधा होगी। इससे दुकानदार कार्ड की क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल यूपीआई के जरिए भुगतान करने में कर सकेंगे।
65 साल तक के लोग कर सकेंगे आवेदन
इस कार्ड पर जॉइनिंग, एनरोलमेंट, एक्टिवेशन और सालाना रिन्यूबल चार्ज नहीं लगेगा। यानी पात्र लाभार्थियों को लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। कार्ड की वैधता जारी होने की तारीख से पांच साल होगी। हालांकि, बकाया राशि पर ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्क संबंधित बैंक की नीति के अनुसार लागू होंगे। 500 रुपये तक के बकाये पर लेट पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इससे अधिक बकाये पर बैंक के नियम लागू होंगे।
क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदक की उम्र आवेदन के समय 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में आवेदक का खाता एनपीए या राइट-ऑफ नहीं होना चाहिए। हालांकि, न्यूनतम क्रेडिट स्कोर की कोई अनिवार्य शर्त नहीं रखी गई है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट या स्थानीय निकाय की ओर से जारी पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण और जरूरत पड़ने पर मौजूदा पते का प्रमाण देना होगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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