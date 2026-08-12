मोदी सरकार की नई स्कीम, सिर्फ ₹99 में होगा फ्यूचर का इंतजाम
मुख्य बातें
- PFRDA ने एक ऐसी स्कीम शुरू की है जिसमें निवेश की शुरुआत सिर्फ 99 रुपये से की जा सकती है
- आइए जानते हैं क्या है स्कीम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बड़ा बदलाव करने वाली है। दरअसल, केंद्र सरकार के अधीन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने एक ऐसी स्कीम शुरू की है जिसमें निवेश की शुरुआत सिर्फ 99 रुपये से की जा सकती है। इसमें योगदान की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपनी कमाई और सुविधा के हिसाब से कभी भी योगदान कर सकते हैं।
किसके लिए है स्कीम?
ये स्कीम जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, उबर और अर्बन जैसी कंपनियों से जुड़े प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए है। नियामक के मुताबिक, इस योजना में कर्मचारी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान कर सकते हैं और छोटी रकम से भी रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू की जा सकती है।
₹99 से शुरुआत
इस स्कीम में ₹99 से योगदान शुरू किया जा सकता है। स्कीम में योगदान के तीन विकल्प हैं। पहले विकल्प में प्लेटफॉर्म और कर्मचारी दोनों मिलकर NPS खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में कर्मचारी अपने स्तर पर पूरा योगदान कर सकता है। इसके अलावा, तीसरे और आखिरी विकल्प में प्लेटफॉर्म या एग्रीगेटर कर्मचारी की तरफ से योगदान कर सकता है। वहीं, योगदान की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है।
हालांकि, प्लेटफॉर्म और कर्मचारी आपसी सहमति से हर योगदान के लिए एक न्यूनतम रकम तय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वर्करों को हर महीने एक बड़ी निश्चित राशि देने का वादा करने की जरूरत नहीं है और वे प्लेटफॉर्म द्वारा दी जाने वाली योगदान व्यवस्था के आधार पर धीरे-धीरे अपनी रिटायरमेंट सेविंग बना सकते हैं।
क्या होगा निवेश का तरीका?
खाता खोलने के लिए सबसे पहले गिग कर्मचारी की KYC पूरी की जाएगी। वर्कर की KYC जानकारी-जैसे नाम, पता, PAN, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी इकट्ठा की जाती है। KYC को आधार-आधारित e-KYC या PFRDA द्वारा मंजूर किसी अन्य तरीके से पूरा किया जा सकता है। वर्कर की सहमति मिलने के बाद एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जनरेट किया जाएगा। शुरुआत में प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम और पेंशन फंड चुन सकता है लेकिन ऑनबोर्डिंग के बाद वर्कर इन विकल्पों को बदल सकता है।
दूसरे चरण में क्या होगा?
इसके बाद दूसरे चरण में अतिरिक्त जानकारी जुटाई जाएगी। इसके तहत, माता-पिता के नाम, ईमेल ID और नॉमिनी की जानकारी इकट्ठा की जाती है। ऑनबोर्डिंग के 60 दिनों के भीतर नॉमिनी की जानकारी दर्ज करनी होती है। अगर कोई कर्मचारी एक साथ कई प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, तो शुरुआत में उसका NPS खाता किसी एक एग्रीगेटर के जरिए खोला जाएगा। हालांकि, बाद में खाते को दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोर्ट या ट्रांसफर किया जा सकता है
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें