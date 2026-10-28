होम लोन पर ₹1.80 लाख सब्सिडी, मिडिल क्लास के लिए धांसू है मोदी सरकार की ये स्कीम
मुख्य बातें
- घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लेने वाले पात्र परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है
- आइए इस योजना के बारे में जान लेते हैं
अपने घर का सपना हर कोई देखता है लेकिन इसे साकार करना इतना आसान नहीं होता। इस सपने को साकार करने के लिए मिडिल क्लास के लोग होम लोन लेते हैं। हालांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत होम लोन पर ₹1.80 लाख की बड़ी सब्सिडी मिल जाती है। यह छूट ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy Scheme) के तहत दी जाती है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं।
क्या है डिटेल?
दरअसल, साल 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के शहरी गरीबों, निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के 'अपने घर' के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत एक कैटेगरी ब्याज सब्सिडी योजना की है। योजना के तहत 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए पात्र होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित आय, मकान और होम लोन संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा।
किसे मिलेगा फायदा?
PMAY-U 2.0 के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को ही इसके दायरे में रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं। वहीं, निम्न आय वर्ग में 3 लाख से 6 लाख रुपये तक और मध्यम आय वर्ग में 6 लाख से 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं।
कितने लाख रुपये तक के होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी?
ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹25 लाख तक के होम लोन पर लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। उदाहरण के लिए मकान की कीमत ₹35 लाख से ज्यादा नहीं हो और मकान का कारपेट एरिया अधिकतम 120 वर्ग मीटर होना चाहिए। योजन के तहत सरकार पहले ₹8 लाख के होम लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ पांच साल तक देगी। यह अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी होती है।
मतलब ये कि ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह रकम पात्रता और योजना के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
पात्र परिवार PMAY-U 2.0 के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थान के माध्यम से योजना की प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। आवेदन के दौरान आय, पहचान, मकान और होम लोन से संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। सब्सिडी का लाभ निर्धारित सत्यापन और मंजूरी के बाद ही मिलता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें