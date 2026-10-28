होम लोन पर ₹1.80 लाख सब्सिडी, मिडिल क्लास के लिए धांसू है मोदी सरकार की ये स्कीम

मुख्य बातें

अपने घर का सपना हर कोई देखता है लेकिन इसे साकार करना इतना आसान नहीं होता। इस सपने को साकार करने के लिए मिडिल क्लास के लोग होम लोन लेते हैं। हालांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत होम लोन पर ₹1.80 लाख की बड़ी सब्सिडी मिल जाती है। यह छूट ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy Scheme) के तहत दी जाती है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं।

क्या है डिटेल? दरअसल, साल 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के शहरी गरीबों, निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के 'अपने घर' के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत एक कैटेगरी ब्याज सब्सिडी योजना की है। योजना के तहत 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए पात्र होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित आय, मकान और होम लोन संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा।

किसे मिलेगा फायदा? PMAY-U 2.0 के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को ही इसके दायरे में रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं। वहीं, निम्न आय वर्ग में 3 लाख से 6 लाख रुपये तक और मध्यम आय वर्ग में 6 लाख से 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं।

कितने लाख रुपये तक के होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी? ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹25 लाख तक के होम लोन पर लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। उदाहरण के लिए मकान की कीमत ₹35 लाख से ज्यादा नहीं हो और मकान का कारपेट एरिया अधिकतम 120 वर्ग मीटर होना चाहिए। योजन के तहत सरकार पहले ₹8 लाख के होम लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ पांच साल तक देगी। यह अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी होती है।

मतलब ये कि ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह रकम पात्रता और योजना के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है।