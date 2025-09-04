Modi govt on semiconductor Moschip Technologies Share surges 33 percent in 5 days मोदी सरकार का एक ऐलान और रॉकेट बन गया यह शेयर, 33% चढ़ गया भाव, ₹229 पर आया दाम, Business Hindi News - Hindustan
मोदी सरकार का एक ऐलान और रॉकेट बन गया यह शेयर, 33% चढ़ गया भाव, ₹229 पर आया दाम

Thu, 4 Sep 2025
Moschip Technologies Share: मोस्चिप टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज गुरुवार को बीएसई (BSE) पर तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान करीब 19% उछलकर ₹229 के उच्च स्तर तक पहुंच गया। पांच दिन में ही यह शेयर 33 पर्सेंट तक उछल गया। छह महीने में यह शेयर 45 पर्सेंट तक चढ़ा है। इस उछाल के पीछे निवेशकों की सकारात्मक धारणा रही। दरअसल, सरकार की ओर से भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ाने की नई पहल के बाद और मजबूत हुई है।

बाजार के एनालिस्ट्स का मानना है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में सरकार का नया प्रोत्साहन कार्यक्रम घरेलू कंपनियों को बड़ा फायदा दिला सकता है। चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर समाधान में काम करने वाली कंपनियों, जैसे कि मोस्चिप टेक्नोलॉजीज, को इस नीति बदलाव से सीधा लाभ मिलेगा। निवेशक इसे कंपनी के लिए लंबी अवधि की ग्रोथ का अवसर मान रहे हैं, जिसके चलते शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई।

बता दें कि सरकार इस समय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य नए सुधारों के जरिए इस उद्योग की विकास गति को और तेज़ करना है। अब तक इस क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है, जो भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और डिज़ाइन का वैश्विक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

