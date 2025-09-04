मोदी सरकार का एक ऐलान और रॉकेट बन गया यह शेयर, 33% चढ़ गया भाव, ₹229 पर आया दाम

बाजार के एनालिस्ट्स का मानना है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में सरकार का नया प्रोत्साहन कार्यक्रम घरेलू कंपनियों को बड़ा फायदा दिला सकता है। चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर समाधान में काम करने वाली कंपनियों, जैसे कि मोस्चिप टेक्नोलॉजीज, को इस नीति बदलाव से सीधा लाभ मिलेगा।

Moschip Technologies Share: मोस्चिप टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज गुरुवार को बीएसई (BSE) पर तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान करीब 19% उछलकर ₹229 के उच्च स्तर तक पहुंच गया। पांच दिन में ही यह शेयर 33 पर्सेंट तक उछल गया। छह महीने में यह शेयर 45 पर्सेंट तक चढ़ा है। इस उछाल के पीछे निवेशकों की सकारात्मक धारणा रही। दरअसल, सरकार की ओर से भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ाने की नई पहल के बाद और मजबूत हुई है।

क्या है डिटेल बाजार के एनालिस्ट्स का मानना है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में सरकार का नया प्रोत्साहन कार्यक्रम घरेलू कंपनियों को बड़ा फायदा दिला सकता है। चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर समाधान में काम करने वाली कंपनियों, जैसे कि मोस्चिप टेक्नोलॉजीज, को इस नीति बदलाव से सीधा लाभ मिलेगा। निवेशक इसे कंपनी के लिए लंबी अवधि की ग्रोथ का अवसर मान रहे हैं, जिसके चलते शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई।