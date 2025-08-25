इन वस्तुओं पर लगेंगे भारी भरकम टैक्स, महंगे होंगे ये आइटम्स, अगले सप्ताह होगा ऐलान!

केंद्र सरकार लग्जरी और ‘सिन’ (जैसे तंबाकू, शराब आदि) वस्तुओं पर 40% से अधिक जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार का मानना है कि इन वस्तुओं पर टैक्स दर बढ़ाने से एक तरफ रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी।

GST TAX: केंद्र सरकार लग्जरी और ‘सिन’ (जैसे तंबाकू, शराब आदि) वस्तुओं पर 40% से अधिक जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार का मानना है कि इन वस्तुओं पर टैक्स दर बढ़ाने से एक तरफ रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। वहीं, दूसरी तरफ इन वस्तुओं की खपत को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जीएसटी कानून में 28% की अधिकतम दर तय है और इसके ऊपर 22% तक का ‘सेस’ लगाया जा सकता है। अगर यह बदलाव होता है तो महंगी गाड़ियां, बड़े घर, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला और शराब जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर और अधिक हो सकती है। इससे सरकार को अतिरिक्त कमाई होगी, जिसका इस्तेमाल इंफ्रा और सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जा सकता है।

क्या है डिटेल बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने मंत्रियों के एक समूह के समर्थन से, कुछ वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष स्लैब का सुझाव दिया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्य कथित तौर पर इस सीमा से अधिक दरों की अनुमति देने के लिए संशोधनों पर दबाव डाल रहे हैं। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। कई राज्यों ने भी सुझाव दिया है कि ‘सिन प्रोडक्ट्स’ पर ऊंचे टैक्स लगाकर स्वास्थ्य और सामाजिक जोखिमों को कम करने के लिए फंड जुटाए जाएं। कुल मिलाकर, अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लक्ज़री और हानिकारक वस्तुएं आम उपभोक्ताओं के लिए और महंगी हो सकती हैं, जबकि सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का एक नया साधन मिल जाएगा।