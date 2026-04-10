Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राहत पैकेज और लोन पर रोक की सुविधा...ग्लोबल टेंशन के बीच सरकार की बड़ी तैयारी

Apr 10, 2026 09:16 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

सरकार आने वाले दिनों में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए एक राहत पैकेज ला सकती है। वित्त मंत्रालय कुछ खास उपायों पर काम कर रहा है, जिसमें MSME निर्यातकों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना और दो से छह महीने तक के लिए लोन पर रोक यानी मोरेटोरियम शामिल है।

राहत पैकेज और लोन पर रोक की सुविधा...ग्लोबल टेंशन के बीच सरकार की बड़ी तैयारी

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जंग की वजह से भारत समेत दुनियाभर में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा है। इस प्रेशर को कम करने के लिए केंद्र सरकार बड़ी तैयारी में है। दरअसल, सरकार आने वाले दिनों में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए एक राहत पैकेज ला सकती है।

सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि वित्त मंत्रालय कुछ खास उपायों पर काम कर रहा है, जिसमें MSME निर्यातकों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना और दो से छह महीने तक के लिए लोन पर रोक यानी मोरेटोरियम शामिल है। MSME राहत पैकेज की अंतिम रूपरेखा की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।

क्यों है यह तैयारी?

ईंधन की बढ़ती कीमतें, सप्लाई में रुकावट और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां अब छोटे व्यवसायों पर भारी पड़ने लगी हैं। इस वजह से केंद्र सरकार ने लिक्विडिटी सपोर्ट और कामकाज में आसानी को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। विश्लेषकों के मुताबिक समय पर मिलने वाला क्रेडिट सपोर्ट से स्थिरता मिल जाएगी।

ये भी पढ़ें:हर महीने ₹11250 क्लेम… केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

सूत्र बताते हैं कि फ्यूल की आपूर्ति और लिक्विडिटी मुख्य प्रेशर वाले बिंदुओं के रूप में सामने आए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष राकेश छाबड़ा ने मनीकंट्रोल को बताया- रोजाना 70 प्रतिशत LNG अलॉटमेंट प्राप्त करने के बजाय, MSME उद्योगों ने मांग की है कि वही मात्रा महीने में निश्चित दिनों के लिए आपूर्ति की जाए ताकि उस अवधि के दौरान बॉयलर पूरी क्षमता से लगातार चल सकें।

ये भी पढ़ें:अडानी के पक्ष में बनाए गए थे नियम… वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स के CoC पर उठाए सवाल

बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 27 मार्च, 2026 को कहा कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का आवंटन 20 प्रतिशत और बढ़ा दिया है, जिससे कुल कॉमर्शियल LPG आवंटन संकट-पूर्व स्तरों के 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:एनर्जी कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने को उछले निवेशक, लगा अपर सर्किट

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा रद्द

इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। निर्मला सीतारमण को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की वसंतकालीन बैठकों में शामिल होना था। ये बैठकें 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन, DC में होनी थीं। ऐसा माना जा रहा है कि MSMEs के राहत पैकेज पर मंथन के लिए वित्त मंत्री ने यह फैसला लिया है।

वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत

हाल ही में वित्त मंत्री ने इस तरह के संकेत भी दिए थे। वित्त मंत्री ने कहा था कि राजकोषीय सूझबूझ ने सरकार को पूंजीगत व्यय बढ़ाने और पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश दी है। सीतारमण ने चुनौतीपूर्ण समय में अच्छी सार्वजनिक वित्त नीति के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आर्थिक नरमी के दौर में उससे निपटने, विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता में सुधार होता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,