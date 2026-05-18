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पेट्रोल पर सरकार का बड़ा फैसला, 3 रुपये बढ़ गया टैक्स, क्या महंगा हो जाएगा तेल?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel price today: पेट्रोल के एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने कड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 3 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 

पेट्रोल पर सरकार का बड़ा फैसला, 3 रुपये बढ़ गया टैक्स, क्या महंगा हो जाएगा तेल?

Petrol Diesel price today: पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 3 रुपये प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई है। हालांकि, सरकार ने डीजल और ATF पर लगने वाले शुल्क में कटौती की गई थी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। फरवरी में जो क्रूड ऑयल 70 डॉलर प्रति बैरल के पास बिक रहा था, वह अब 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। जिसकी वजह से दुनिया भर की सरकारें अपने स्तर पर उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही हैं।

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सरकारी आदेश के अनुसार डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एटीएफ पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाते हुए 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। बता दें, घरेल स्तर पर पेट्रोल और डीजल को लेकर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी तेल कंपनियों को अब भी सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत जारी है।

क्या ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो जाएगा पेट्रोल

नहीं, यह फैसला सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर किया है। ऐसे में घरेलू स्तर पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। बता दें, शुक्रवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तेल की कीमतों में इजाफा किया था। तब पेट्रोल और डीजल के रेट को 3-3 रुपये बढ़ा दिया गया था। 2022 के बाद पहली बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया था।

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क्या होता है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी

स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। खास तौर पर क्रूड ऑयल और पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ एटीएफ के एक्सपोर्ट पर। 1 मई को सरकार ने डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किया था। लेकिन तब पेट्रोल को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था। बता दें, अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर ड्यूटी को बढ़ाते हुए 55.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया था। वहीं, तब एटीएफ पर 42 रुपये प्रति लीटर टैक्स हो गया था।

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कच्चे तेल ने किया नाक में दम

मौजूदा समय में कच्चे तेल की बढ़ हुई कीमतों ने तेल कंपनियों से लेकर सरकारों को परेशान किया है। अधिक रेट होने की वजह से सरकारों पर भारी दबाव बन रहा हूं। जिससे देश के अंदर महंगाई में तेज इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल के अधिक रेट होने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस तिमाही में 57000 करोड़ रुपये से 58000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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