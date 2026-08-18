₹25 लाख का होम लोन, 4% ब्याज सब्सिडी... मोदी सरकार आपको देगी घर का तोहफा

अपने घर का सपना हर कोई देखता है लेकिन इसे साकार करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 करोड़ परिवार को अपना घर देने की कवायद में जुटी है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के दूसरे चरण में ना सिर्फ गरीब बल्कि मध्यम वर्ग को भी अपना घर देने में मदद रही है। इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

किसके लिए है योजना? इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। उदाहरण के लिए आपके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है और आपको किसी भी सरकारी आवासीय योजना का लाभ नहीं मिला हो। वहीं, आपके परिवार की सालाना आय 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आय को तीन कैटेगरी- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवार में रखा गया है। ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस और ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी कैटेगरी में शामिल किया गया है। वहीं, ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में परिभाषित किया गया है।

योजना के 4 हिस्से प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2:0 योजना के चार हिस्से हैं। इसमें लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) है। भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) और किफायती किराये के आवास (एआरएच) शामिल है। इसके अलावा, ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) भी एक हिस्सा है। लाभार्थी को चारों में से किसी एक हिस्से का चयन करना होगा। हम आपको ब्याज सब्सिडी योजना के बारे में बताते हैं।

ब्याज सब्सिडी योजना ब्याज सब्सिडी योजना की बात करें तो ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी। लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को ₹1.80 लाख तक की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।