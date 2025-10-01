Modi govt gives these 2 good news for central government staff केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दशहरा से पहले बड़ी राहत, सरकार ने दिए 2 गुड न्यूज, Business Hindi News - Hindustan
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दशहरा से पहले बड़ी राहत, सरकार ने दिए 2 गुड न्यूज

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:26 PM
मोदी सरकार ने दशहरा से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। जहां एक तरफ 3 पर्सेंट डीए बढ़ाने की घोषणा की। वहीं, दूसरी तरफ एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने की समयसीमा को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया।

करोड़ों कर्मचारियों के लिए डीए का तोहफा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दशहरा और दिवाली का तोहफा देते हुए बुधवार को लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की। डीए और डीआर अभी तक मूल वेतन/पेंशन का 55 प्रतिशत था और इसमें तीन प्रतिशत की वृद्धि एक जुलाई, 2025 से प्रभावी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि डीए और डीआर में वृद्धि के कारण राजकोष पर कुल मिलाकर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है।

NPS से UPS में जाने की डेडलाइन बढ़ी

बता दें कि वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों की हल्की प्रतिक्रिया को देखते हुए देर रात मंगलवार को 'एकीकृत पेंशन योजना' (यूपीएस) का विकल्प चुनने की समयसीमा को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन को भेजी सूचना में कहा कि कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की समयसीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विभाग ने कहा कि यूपीएस में हाल ही में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफा या अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर लाभ एवं कर छूट शामिल हैं। इसे देखते हुए संबंधित पक्षों ने कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी।

(भाषा इनपुट के साथ)

