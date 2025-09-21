Modi Govt gives double good news for central government employees 8th pay commission DA after gst relief GST पर राहत के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी! त्योहारी सीजन में मिलेगी डबल खुशखबरी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Modi Govt gives double good news for central government employees 8th pay commission DA after gst relief

GST पर राहत के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी! त्योहारी सीजन में मिलेगी डबल खुशखबरी

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। अगर सरकार अक्टूबर 2025 में 3% बढ़ोतरी करती है, तो डीए 58% हो जाएगा। मार्च 2025 में डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% किया गया था। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 08:41 PM
share Share
Follow Us on
GST पर राहत के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी! त्योहारी सीजन में मिलेगी डबल खुशखबरी

8th Pay Commission: त्योहारों के मौसम में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है और इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान संभव है। इससे देशभर के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा।

डीए बढ़ोतरी का फायदा

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। अगर सरकार अक्टूबर 2025 में 3% बढ़ोतरी करती है, तो डीए 58% हो जाएगा। मार्च 2025 में डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% किया गया था। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा।

उदाहरण: यदि किसी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है— अभी 55% डीए पर उन्हें 4,950 रुपये मिलते हैं, यानी कुल पेंशन = 13,950 रुपये। 58% डीए होने पर यह बढ़कर 5,220 रुपये हो जाएगा और कुल पेंशन = 14,220 रुपये। यानी 270 रुपये अतिरिक्त लाभ।

8वें वेतन आयोग पर अपडेट

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को स्पष्ट किया था कि 8वां वेतन आयोग गठित होगा। दिवाली से पहले इसके संदर्भ की शर्तें (ToR) तय किए जा सकते हैं। आयोग में 6 सदस्य शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 से 18 महीने का समय दिया जाएगा।

त्योहारों पर बोनस जैसी राहत

सरकार के इस कदम से दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों की जेब में अतिरिक्त पैसा पहुंचेगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि बाजार में भी रौनक बढ़ेगी। कुल मिलाकर, मोदी सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए त्योहारों से पहले बोनस जैसी सौगात साबित हो सकता है।

Business News Business Latest News 8th pay commission अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।