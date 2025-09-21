GST पर राहत के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी! त्योहारी सीजन में मिलेगी डबल खुशखबरी

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। अगर सरकार अक्टूबर 2025 में 3% बढ़ोतरी करती है, तो डीए 58% हो जाएगा। मार्च 2025 में डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% किया गया था। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा।

8th Pay Commission: त्योहारों के मौसम में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है और इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान संभव है। इससे देशभर के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा।

डीए बढ़ोतरी का फायदा वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। अगर सरकार अक्टूबर 2025 में 3% बढ़ोतरी करती है, तो डीए 58% हो जाएगा। मार्च 2025 में डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% किया गया था। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा।

उदाहरण: यदि किसी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है— अभी 55% डीए पर उन्हें 4,950 रुपये मिलते हैं, यानी कुल पेंशन = 13,950 रुपये। 58% डीए होने पर यह बढ़कर 5,220 रुपये हो जाएगा और कुल पेंशन = 14,220 रुपये। यानी 270 रुपये अतिरिक्त लाभ।

8वें वेतन आयोग पर अपडेट सरकार ने 16 जनवरी 2025 को स्पष्ट किया था कि 8वां वेतन आयोग गठित होगा। दिवाली से पहले इसके संदर्भ की शर्तें (ToR) तय किए जा सकते हैं। आयोग में 6 सदस्य शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 से 18 महीने का समय दिया जाएगा।