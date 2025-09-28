करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले डबल तोहफा देगी सरकार!

टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने के बाद 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन हो जाएगा। इसके बाद आयोग विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेगा और फिर फिटमेंट फैक्टर तथा अन्य भत्तों से जुड़ी सिफारिशें वेतन संशोधन के लिए पेश करेगा।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी ख़बर जल्द मिल सकती है। लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को सरकार हरी झंडी दिखा सकती है। इसके साथ ही, एक बड़ी घोषणा के तौर पर सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस– ToR) को भी दिवाली से पहले मंजूरी दे सकती है। यह जानकारी एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) इस बार 3% तक बढ़ाई जा सकती है। इससे यह भत्ता मूल वेतन के 55% से बढ़कर 58% तक पहुंच जाएगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागू की जाएगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावित बढ़ोतरी से 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

DA-DR में देरी से बढ़ा असंतोष केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की घोषणा में देरी को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज़ एंड वर्कर्स (CCGEW) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस नाराजगी को व्यक्त किया था।

8वें वेतन आयोग की तैयारी पिछले अनुभवों के अनुसार, वेतन आयोग हर दस साल में गठित किया जाता है ताकि वेतन और पेंशन की समीक्षा की जा सके। आमतौर पर वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने का समय लेता है, जिसके बाद सरकार इन्हें 3 से 9 महीने तक परखती है और फिर अंतिम मंजूरी देती है।जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन इसका औपचारिक गठन अभी बाकी है। कर्मचारी संगठनों के लीडर्स अब टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस (ToR) के मंज़ूर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आयोग के कामकाज की रूपरेखा तय करेगा।