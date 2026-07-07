मोदी सरकार ने NPS पर लिया बड़ा फैसला, अब दो नए फंड चुनने का मिलेगा मौका
मुख्य बातें
- NPS के तहत आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CABs) के कर्मचारियों के लिए निवेश के दो और विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं
- अब ये निवेश विकल्प केंद्रीय स्वायत्त निकायों में काम करने वाले एनपीएस अंशधारकों के लिए भी उपलब्ध कराए गए हैं
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेंशन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CABs) के कर्मचारियों के लिए निवेश के दो और विकल्प उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने पहले एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निवेश के अतिरिक्त विकल्प- एग्रेसीव लाइफ साइकल फंड (LC-75) और बैलेंस्ड लाइफ साइकल फंड (BLC)) पेश किए थे। अब ये निवेश विकल्प केंद्रीय स्वायत्त निकायों में काम करने वाले एनपीएस अंशधारकों के लिए भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने दी है। व्यव विभाग ने कहा कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सेवा विभाग की 13 नवंबर, 2025 की अधिसूचना को लागू कर दिया है।
क्या हैं फंड की खास बातें?
यह एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें इक्विटी निवेश 75 प्रतिशत तक होता है। इसे उन अंशधारकों के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबे समय में अधिक ग्रोथ चाहते हैं। एग्रेसीव लाइफ साइकल फंड (एलसी-75) को अब 'एलसी-75-हाई' नाम दिया गया है। वहीं, बैलेंस्ड लाइफ साइकल फंड की बात करें तो एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें इक्विटी निवेश की सीमा 50 प्रतिशत है और 45 साल की उम्र से इक्विटी आवंटन धीरे-धीरे कम किया जाता है। इससे वृद्धि और स्थिरता के बीच एक संतुलित तरीका मिलता है।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''इन निवेश विकल्पों को बढ़ाने का मकसद केंद्रीय स्वायत्त निकायों में एनपीएस अंशधारकों को अधिक नरमी देना है ताकि वे अपने पेंशन निवेश को अपनी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और सेवानिवृत्ति योजना की जरूरतों के हिसाब से समायोजित कर सकें।''
ये विकल्प अंशधारक की पसंद को और मजबूत करते हैं और सेवानिवृत्ति योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस को और आकर्षक बनाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले स्वायत्त निकायों को इन निवेश विकल्पों की उपलब्धता के बारे में जानकारी दें।
एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना
आपको बता दें कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अगले 60-70 दिन में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना शुरू करने वाला है। यह योजना स्वास्थ्य बीमा और पेंशन को एक साथ जोड़ने वाला प्रोडक्ट होगी। एनपीएस स्वास्थ्य का मकसद चिकित्सा जरूरतों के लिए एक समर्पित पेंशन खाते की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके साथ एक 'टॉप-अप' स्वास्थ्य बीमा भी होगा जिसे पेंशन फंड, एनपीएस अंशधारकों की ओर से उपलब्ध कराएगा। पेंशन फंड, टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें