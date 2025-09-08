सरकार की बड़ी तैयारी, आयात पर लगेगा 12% टैक्स, टाटा समेत ये शेयर बने रॉकेट

स्टील कंपनियों के शेयरों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन भी तेजी देखने को मिली। खबर है कि चीन स्टील उत्पादन में कटौती की योजना बना रहा है। इससे मांग और आपूर्ति में संतुलन बनेगा और सस्ते चीनी निर्यात का खतरा कम होगा।

Steel Stocks: स्टील कंपनियों के शेयरों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन भी तेजी देखने को मिली। इसकी वजह यह रिपोर्ट है कि सरकार सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ₹5,000 करोड़ के नेशनल मिशन की तैयारी कर रही है। वहीं, खबरें यह भी हैं कि चीन 2025 में स्टील प्रोडक्शन में कटौती कर सकता है। इसके अलावा, इसके अलावा व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) (जिसे पहले एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था) ने स्टील पर तीन साल के लिए 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की है। बता दें कि सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब है कि सरकार आयात पर टैक्स लगाकर घरेलू उद्योग को बचाती है।

इन कंपनियों के शेयरों में बंपर तेजी टाटा स्टील ने सोमवार के इंट्रा-डे ट्रेड में 3% चढ़कर ₹172.45 का स्तर छुआ, जो इसका नया 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर है। इसने 30 सितंबर 2024 को बने ₹170.20 के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया। इसके अलावा, सेल (SAIL) के शेयर 4% उछलकर ₹134.70 तक पहुंच गए। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में यह स्टॉक कुल 6% चढ़ चुका है। वहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर (JSPL) के शेयरों में भी 2% की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा, कारोबार के दौरान बीएसई मेटल और निफ्टी मेटल इंडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त वाले (टॉप गेनर) रहे। ये दोनों इंडेक्स लगभग 1.2% चढ़े, जबकि तुलना में बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में सिर्फ 0.3% की बढ़त दर्ज की गई थी। पिछले पांच ट्रेडिंग सेशंस में भी बीएसई मेटल इंडेक्स ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस दौरान इंडेक्स में 6% की बढ़त रही, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स केवल 1% ही चढ़ पाया।