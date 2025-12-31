छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, ब्याज दरों पर हुआ ये ऐलान
Small Savings Schemes Interest Rate: केंद्र सरकार ने बुधवार, 31 दिसंबर को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। यह दरें 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तिमाही में किसी भी छोटी बचत योजना की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी पोस्ट ऑफिस की लोकप्रिय योजनाओं में पैसा लगाने वालों को पहले जैसी ही ब्याज दर मिलती रहेगी।
PPF, NSC और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में राहत
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जनवरी–मार्च 2026 की अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें, अक्टूबर–दिसंबर 2025 वाली दरों के बराबर ही रहेंगी। इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करने वालों को आगे भी 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। PPF लंबे समय के लिए सुरक्षित और टैक्स बचत वाला विकल्प माना जाता है, इसलिए मध्यम वर्ग के निवेशकों में इसकी लोकप्रियता बनी हुई है।
सीनियर सिटीजन और बेटियों के लिए सबसे ज्यादा फायदा
अगर ज्यादा ब्याज की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) इस समय भी सबसे ऊपर हैं। दोनों योजनाओं में सरकार 8.2% ब्याज दे रही है, जो छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करने वालों को 7.7% फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, जबकि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) में 7.4% ब्याज के साथ हर महीने तय आमदनी मिलती रहेगी।
KVP में पैसा होगा तय समय में दोगुना
वहीं किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश करने वालों को 7.5% ब्याज मिलेगा और इस योजना की खास बात यह है कि तय अवधि में निवेश की गई रकम दोगुनी हो जाती है। कुल मिलाकर, सरकार के इस फैसले से उन निवेशकों को राहत मिली है जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। ब्याज दरों में बदलाव न होने से निवेशकों की प्लानिंग पर असर नहीं पड़ेगा और वे पहले की तरह अपनी बचत योजनाओं में निवेश जारी रख सकते हैं।