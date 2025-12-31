Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Modi Govt announces latest small savings schemes interest rates for next quarter
छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, ब्याज दरों पर हुआ ये ऐलान

छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, ब्याज दरों पर हुआ ये ऐलान

संक्षेप:

सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तिमाही में किसी भी छोटी बचत योजना की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी पोस्ट ऑफिस की लोकप्रिय योजनाओं में पैसा लगाने वालों को पहले जैसी ही ब्याज दर मिलती रहेगी।

Dec 31, 2025 08:28 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Small Savings Schemes Interest Rate: केंद्र सरकार ने बुधवार, 31 दिसंबर को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। यह दरें 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तिमाही में किसी भी छोटी बचत योजना की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी पोस्ट ऑफिस की लोकप्रिय योजनाओं में पैसा लगाने वालों को पहले जैसी ही ब्याज दर मिलती रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

PPF, NSC और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में राहत

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जनवरी–मार्च 2026 की अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें, अक्टूबर–दिसंबर 2025 वाली दरों के बराबर ही रहेंगी। इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करने वालों को आगे भी 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। PPF लंबे समय के लिए सुरक्षित और टैक्स बचत वाला विकल्प माना जाता है, इसलिए मध्यम वर्ग के निवेशकों में इसकी लोकप्रियता बनी हुई है।

सीनियर सिटीजन और बेटियों के लिए सबसे ज्यादा फायदा

अगर ज्यादा ब्याज की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) इस समय भी सबसे ऊपर हैं। दोनों योजनाओं में सरकार 8.2% ब्याज दे रही है, जो छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करने वालों को 7.7% फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, जबकि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) में 7.4% ब्याज के साथ हर महीने तय आमदनी मिलती रहेगी।

KVP में पैसा होगा तय समय में दोगुना

वहीं किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश करने वालों को 7.5% ब्याज मिलेगा और इस योजना की खास बात यह है कि तय अवधि में निवेश की गई रकम दोगुनी हो जाती है। कुल मिलाकर, सरकार के इस फैसले से उन निवेशकों को राहत मिली है जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। ब्याज दरों में बदलाव न होने से निवेशकों की प्लानिंग पर असर नहीं पड़ेगा और वे पहले की तरह अपनी बचत योजनाओं में निवेश जारी रख सकते हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।