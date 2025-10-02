नौकरीपेशा लोगों के काम की है यह सरकारी स्कीम, दिसंबर तक के ब्याज पर हो गया फैसला

Small savings scheme: सरकार समर्थित यह स्कीम लंबे समय से निवेशकों की पहली पसंद रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।

Small savings schemes: केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला ले लिया है। नौकरीपेशा लोगों के लिए लोकप्रिय लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) की ब्याज दर पर भी फैसला हो गया है। अगर आप पीपीएफ के निवेशक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाली तीसरी तिमाही के लिए पीपीएफ ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार सातवीं तिमाही है जब ब्याज दरों को यथावत रखा गया है।

कितनी है ब्याज दर पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है। सरकार समर्थित यह स्कीम लंबे समय से निवेशकों की पहली पसंद रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। पीपीएफ खाते की अवधि 15 साल की होती है, जिसे आप 5-5 साल की अवधि में आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है। निवेशक चाहे तो मासिक या सालाना एकमुश्त राशि जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज भी सालाना कंपाउंड होता है यानी आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के दम पर तेजी से बढ़ता है।

क्या मिलती है सुविधाएं इस योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसे केंद्र सरकार की गारंटी प्राप्त है। जरूरत पड़ने पर आप पीपीएफ से लोन भी ले सकते हैं। खाते के तीसरे साल से पांचवें साल तक खाते में जमा बैलेंस पर 25% तक का लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा, खाते में सात साल पूरे होने के बाद आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलती है।पीपीएफ की एक और खासियत यह है कि इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में आसानी से खोला जा सकता है।