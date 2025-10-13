Hindustan Hindi News
Modi govt announces fresh update on interest rates for govt employees on gpf rate

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने GPF पर ब्याज दर पर किया ऐलान

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 03:59 PM
General Provident Fund Interest Rate: केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और उससे संबंधित अन्य फंड्स पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025) के लिए GPF पर ब्याज दर 7.1% बनी रहेगी। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को इस तिमाही में भी पहले जैसी ब्याज दर पर ही लाभ मिलेगा।

क्या है GPF और कौन होते हैं इसके पात्र?

बता दें कि GPF एक अनिवार्य बचत योजना है जो केंद्र और राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों के लिए होती है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें कर्मचारी अपनी मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर कम से कम 6%) अपने GPF खाते में जमा करते हैं। सरकार इस जमा राशि पर तिमाही आधार पर तय ब्याज दर देती है। यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार द्वारा गारंटीकृत होती है।

ब्याज दरों की समीक्षा कैसे होती है?

GPF की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने (प्रत्येक तिमाही) में की जाती है। इसके लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाती है। आम तौर पर, GPF की ब्याज दरें सरकार की छोटी बचत योजनाओं की दरों के अनुरूप रखी जाती हैं ताकि ब्याज दरों में संतुलन बना रहे।

किन फंड्स पर लागू होगी यह 7.1% ब्याज दर?

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह ब्याज दर केवल GPF पर ही नहीं, बल्कि इससे संबंधित अन्य सरकारी भविष्य निधि योजनाओं पर भी लागू होगी, जैसे–

- अंशदायी भविष्य निधि (भारत)

- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि

- राज्य रेलवे भविष्य निधि

- रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि

- सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)

इन सभी योजनाओं पर भी 7.1% वार्षिक ब्याज दर लागू रहेगी।

