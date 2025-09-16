Modi govt announced employees entitled to assured payout on pro rata basis on VRS after 20 yrs service or more केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब ये कर्मचारी भी होंगे पेंशन के हकदार, सरकार ने दी जानकारी, Business Hindi News - Hindustan
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब ये कर्मचारी भी होंगे पेंशन के हकदार, सरकार ने दी जानकारी

ये नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए हैं। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 05:40 PM
Central Govt Employee's: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब नई सुविधा मिलेगी। नई अधिसूचित नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं, उन्हें 'प्रो-राटा आधार पर सुनिश्चित भुगतान' यानी पेंशन पाने का अधिकार होगा। इसकी जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को दी है।

सरकार ने क्या कहा?

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दो सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए हैं।

क्या है डिटेल

ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ यूपीएस ग्राहकों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘UPS के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता है। हालांकि, 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस विकल्प चुनने पर, अंशदाता को आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान देय होगा।'

यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा। इसके अलावा, वीआरएस लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा। इस संशोधन का स्वागत करते हुए, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, खासकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। पटेल ने कहा, ‘‘इससे उन सभी कर्मचारियों को मदद मिलेगी जो 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद विभाग में सेवा देने में असमर्थ होते हैं।’’

(भाषा इनपुट के साथ)

